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Кудрин допустил падение ВВП на 4,8%

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Снижение ВВП России в 2020 г. составит от 4,2%, до 4,8%, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин во время выступления в комитете Госдумы по налогам и сборам. Трансляцию выступления вела пресс-служба нижней палаты парламента.

«Мы вывесим в ближайшие дни новый рассчитанный прогноз, который подготовила Счетная палата совместно с экспертами, это будет падение в этом году от 4,2%, до 4,8%», —  сказал Кудрин. Предыдущий прогноз главы Счетной палаты оценивал падение российского ВВП по итогам 2020 г. в 4-5%.

14 октября Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз падения ВВП России до 4,1%, в то время как в июне обещал спад до 6%. Однако прогноз на следующий год МВФ, наоборот, ухудшил. Ранее его эксперты ожидали, что российская экономика в 2021 г. вырастет на 4,1%, теперь же прогнозируют рост не более 2,8%.

При этом Минэкономразвития ожидает, что российская экономика в 2020 г. снизится на 3,9% вместо ожидаемых ранее 5%. В следующие три года, считает ведомство, показатель вернется к ежегодному росту выше 3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных