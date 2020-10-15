Кудрин допустил падение ВВП на 4,8%

14 октября Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз падения ВВП России до 4,1%, в то время как в июне обещал спад до 6%. Однако прогноз на следующий год МВФ, наоборот, ухудшил. Ранее его эксперты ожидали, что российская экономика в 2021 г. вырастет на 4,1%, теперь же прогнозируют рост не более 2,8%.