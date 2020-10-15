Кудрин допустил падение ВВП на 4,8%
Снижение ВВП России в 2020 г. составит от 4,2%, до 4,8%, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин во время выступления в комитете Госдумы по налогам и сборам. Трансляцию выступления вела пресс-служба нижней палаты парламента.
«Мы вывесим в ближайшие дни новый рассчитанный прогноз, который подготовила Счетная палата совместно с экспертами, это будет падение в этом году от 4,2%, до 4,8%», — сказал Кудрин. Предыдущий прогноз главы Счетной палаты оценивал падение российского ВВП по итогам 2020 г. в 4-5%.
14 октября Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз падения ВВП России до 4,1%, в то время как в июне обещал спад до 6%. Однако прогноз на следующий год МВФ, наоборот, ухудшил. Ранее его эксперты ожидали, что российская экономика в 2021 г. вырастет на 4,1%, теперь же прогнозируют рост не более 2,8%.
При этом Минэкономразвития ожидает, что российская экономика в 2020 г. снизится на 3,9% вместо ожидаемых ранее 5%. В следующие три года, считает ведомство, показатель вернется к ежегодному росту выше 3%.