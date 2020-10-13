МВФ улучшил прогноз по спаду российского ВВП
ВВП России в этом году сократится на 4,1%, следует из нового прогноза Международного валютного фонда. При этом в июне МВФ ожидал падения на 6,6%.
Однако прогноз на следующий год МВФ, наоборот, ухудшил. Так, ранее эксперты ожидали, что российская экономика в 2021 г. вырастет на 4,1%. Теперь же в фонде полагают, что рост составит всего 2,8%.
При этом мировой ВВП, по мнению специалистов МВФ, в текущем году сократится на 4,4%, что также меньше летнего прогноза в 4,9%. Ожидается, что в следующем году мировая экономика перейдет к росту, который в итоге составит 5,2% вместо прогнозируемых в июне 5,4%.
«Улучшенный прогноз на 2020 год отражает влияние двух конкурирующих факторов: толчка вверх из-за более высоких, чем ожидалось, показателей ВВП во втором квартале (в основном в странах с развитой экономикой) по сравнению со снижением из-за постоянного социального дистанцирования и задержки процесса повторного открытия во второй половине года», — сказано в документе МВФ.
При этом Минэкономразвития ожидает, что российская экономика в 2020 г. снизится на 3,9% вместо ожидаемых ранее 5%. При этом в следующие три года показатель вернется к ежегодному росту выше 3%, считают в ведомстве. Однако глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал такой прогноз «очень оптимистичным». По его мнению, снижение ВВП России в текущем году будет на уровне 4-5%, а экономика в течение трех последующих лет останется в дефиците. Так, в 2023 г. спад составит примерно 1%, заявил Кудрин.