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МВФ улучшил прогноз по спаду российского ВВП

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ВВП России в этом году сократится на 4,1%, следует из нового прогноза Международного валютного фонда. При этом в июне МВФ ожидал падения на 6,6%.

Однако прогноз на следующий год МВФ, наоборот, ухудшил. Так, ранее эксперты ожидали, что российская экономика в 2021 г. вырастет на 4,1%. Теперь же в фонде полагают, что рост составит всего 2,8%.

При этом мировой ВВП, по мнению специалистов МВФ, в текущем году сократится на 4,4%, что также меньше летнего прогноза в 4,9%. Ожидается, что в следующем году мировая экономика перейдет к росту, который в итоге составит 5,2% вместо прогнозируемых в июне 5,4%.

«Улучшенный прогноз на 2020 год отражает влияние двух конкурирующих факторов: толчка вверх из-за более высоких, чем ожидалось, показателей ВВП во втором квартале (в основном в странах с развитой экономикой) по сравнению со снижением из-за постоянного социального дистанцирования и задержки процесса повторного открытия во второй половине года», — сказано в документе МВФ.

При этом Минэкономразвития ожидает, что российская экономика в 2020 г. снизится на 3,9% вместо ожидаемых ранее 5%. При этом в следующие три года показатель вернется к ежегодному росту выше 3%, считают в ведомстве. Однако глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал такой прогноз «очень оптимистичным». По его мнению, снижение ВВП России в текущем году будет на уровне 4-5%, а экономика в течение трех последующих лет останется в дефиците. Так, в 2023 г. спад составит примерно 1%, заявил Кудрин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных