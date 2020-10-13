МВФ улучшил прогноз по спаду российского ВВП

При этом Минэкономразвития ожидает, что российская экономика в 2020 г. снизится на 3,9% вместо ожидаемых ранее 5%. При этом в следующие три года показатель вернется к ежегодному росту выше 3%, считают в ведомстве. Однако глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал такой прогноз «очень оптимистичным». По его мнению, снижение ВВП России в текущем году будет на уровне 4-5%, а экономика в течение трех последующих лет останется в дефиците. Так, в 2023 г. спад составит примерно 1%, заявил Кудрин.