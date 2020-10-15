ЕАЭС поддержал Россию в споре с Казахстаном

О жалобе России стало известно в начале сентября. Российские металлурги, в первую очередь, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), сообщили о фактически полном прекращении поставок по железной дороге лома черных и цветных металлов из Казахстана, который, в частности, составляет 30% потребляемого ММК сырья. Еще раньше, в 2018 г., Астана ограничила поставки лома автомобильным транспортом. В то же время сообщалось, что казахстанские производители продолжили экспорт в Россию готовой продукции — стали. В Казахстане наложение ограничений на экспорт лома в Россию отрицали.