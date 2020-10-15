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ЕАЭС поддержал Россию в споре с Казахстаном

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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) призвала Казахстан снять неправомерные барьеры для экспорта металлического лома в Россию в ответ на жалобу Москвы, сообщает пресс-служба наднационального регулирующего органа.

«ЕЭК призвала устранить барьер — снять ограничение вывоза лома и отходов черных и цветных металлов из Республики Казахстан в государства-члены», — говорится в сообщении. В комиссии добавили, что ограничительные действия Казахстана в период с 2018 по 2020 г. были доказаны и официально квалифицированы как нарушение положений договора о ЕАЭС. Требование снять ограничения было направлено Астане 13 октября.

О жалобе России стало известно в начале сентября. Российские металлурги, в первую очередь, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), сообщили о фактически полном прекращении поставок по железной дороге лома черных и цветных металлов из Казахстана, который, в частности, составляет 30% потребляемого ММК сырья. Еще раньше, в 2018 г., Астана ограничила поставки лома автомобильным транспортом. В то же время сообщалось, что казахстанские производители продолжили экспорт в Россию готовой продукции — стали. В Казахстане наложение ограничений на экспорт лома в Россию отрицали.

ЕАЭС создан в 2014 г., а договор о его создании вступил в силу в январе 2015 г. В ЕАЭС входят, кроме России, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. На территории объединения обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также доступ к железным дорогам друг друга для экономической деятельности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных