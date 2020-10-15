ЕАЭС поддержал Россию в споре с Казахстаном
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) призвала Казахстан снять неправомерные барьеры для экспорта металлического лома в Россию в ответ на жалобу Москвы, сообщает пресс-служба наднационального регулирующего органа.
«ЕЭК призвала устранить барьер — снять ограничение вывоза лома и отходов черных и цветных металлов из Республики Казахстан в государства-члены», — говорится в сообщении. В комиссии добавили, что ограничительные действия Казахстана в период с 2018 по 2020 г. были доказаны и официально квалифицированы как нарушение положений договора о ЕАЭС. Требование снять ограничения было направлено Астане 13 октября.
О жалобе России стало известно в начале сентября. Российские металлурги, в первую очередь, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), сообщили о фактически полном прекращении поставок по железной дороге лома черных и цветных металлов из Казахстана, который, в частности, составляет 30% потребляемого ММК сырья. Еще раньше, в 2018 г., Астана ограничила поставки лома автомобильным транспортом. В то же время сообщалось, что казахстанские производители продолжили экспорт в Россию готовой продукции — стали. В Казахстане наложение ограничений на экспорт лома в Россию отрицали.
ЕАЭС создан в 2014 г., а договор о его создании вступил в силу в январе 2015 г. В ЕАЭС входят, кроме России, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. На территории объединения обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также доступ к железным дорогам друг друга для экономической деятельности.