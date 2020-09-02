Россия пожаловалась на Казахстан в Евразийский союз из-за нового запрета

Кроме того, в жалобе ММК, основного потребителя казахстанского лома (он составляет до 30% потребностей предприятия), в Минпромторг говорится, что Казахстан снижал поставки сырья с июня 2020 г., а источник издания в компании пояснил, что с мая по август они упали в три раза. В то же время власти Казахстана отрицают установление ограничений на вывоз лома из страны по железной дороге. Дата рассмотрения жалобы России в ЕЭК пока неизвестна.