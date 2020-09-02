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Россия пожаловалась на Казахстан в Евразийский союз из-за нового запрета

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Россия пожаловалась на Казахстан в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) из-за создания недопустимого барьера в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в виде прекращения поставки металлического лома, пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.

В российской жалобе говорится о создании Казахстаном недопустимых барьеров для движения товаров и услуг на территории ЕАЭС, так как он прекратил поставку металлического лома на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), в то же время продолжив экспорт стали. В ЕЭК пришли к заключению, что Казахстанские железные дороги в июне 2020 г. запретили вывоз лома за пределы страны единственно разрешенным способом ‒ железнодорожным транспортом.

Кроме того, в жалобе ММК, основного потребителя казахстанского лома (он составляет до 30% потребностей предприятия), в Минпромторг говорится, что Казахстан снижал поставки сырья с июня 2020 г., а источник издания в компании пояснил, что с мая по август они упали в три раза. В то же время власти Казахстана отрицают установление ограничений на вывоз лома из страны по железной дороге. Дата рассмотрения жалобы России в ЕЭК пока неизвестна.

В мае президент России Владимир Путин отклонил идею Белоруссии и Армении ввести единый тариф на газ в ЕАЭС. Глава государства объяснил, что для таких мер у государств, входящих в союз, не достаточно глубокий уровень интеграции. Это помешало полностью принять стратегию развития ЕАЭС до 2025 г., хотя страны ‒ члены объединения заверили в том, что «в основном одобрили» направления развития. Следующее заседание по обсуждению документа должно пройти в октябре или ноябре текущего года.

ЕАЭС создан в 2014 г., а договор о его создании вступил в силу в январе 2015 г. В ЕАЭС входят, кроме России, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. На территории объединения обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных