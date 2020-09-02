Россия пожаловалась на Казахстан в Евразийский союз из-за нового запрета
В российской жалобе говорится о создании Казахстаном недопустимых барьеров для движения товаров и услуг на территории ЕАЭС, так как он прекратил поставку металлического лома на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), в то же время продолжив экспорт стали. В ЕЭК пришли к заключению, что Казахстанские железные дороги в июне 2020 г. запретили вывоз лома за пределы страны единственно разрешенным способом ‒ железнодорожным транспортом.
Кроме того, в жалобе ММК, основного потребителя казахстанского лома (он составляет до 30% потребностей предприятия), в Минпромторг говорится, что Казахстан снижал поставки сырья с июня 2020 г., а источник издания в компании пояснил, что с мая по август они упали в три раза. В то же время власти Казахстана отрицают установление ограничений на вывоз лома из страны по железной дороге. Дата рассмотрения жалобы России в ЕЭК пока неизвестна.
В мае президент России Владимир Путин отклонил идею Белоруссии и Армении ввести единый тариф на газ в ЕАЭС. Глава государства объяснил, что для таких мер у государств, входящих в союз, не достаточно глубокий уровень интеграции. Это помешало полностью принять стратегию развития ЕАЭС до 2025 г., хотя страны ‒ члены объединения заверили в том, что «в основном одобрили» направления развития. Следующее заседание по обсуждению документа должно пройти в октябре или ноябре текущего года.
ЕАЭС создан в 2014 г., а договор о его создании вступил в силу в январе 2015 г. В ЕАЭС входят, кроме России, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. На территории объединения обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы.