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Путин отклонил идею Белоруссии и Армении ввести единый тариф на газ в ЕАЭС

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что единые тарифы на газ для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо России, в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) могут быть только при глубоком уровне интеграции, еще не достигнутом в союзе. Предложение ввести единые тарифы озвучили Армения и Белоруссия. Путин заявил, что если они продолжат их придерживаться, то проект стратегии ЕАЭС может быть принят без пункта по газу. В итоге проект стратегии был отправлен на доработку, сообщило белорусское агентство «БелТА».

Лидеры стран ЕАЭС сегодня участвовали в заседании Высшего Евразийского экономического совета, президент Белоруссии Александр Лукашенко был председателем заседания. Во время заседания Путин сказал, что единый тариф на газ можно утвердить «лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения». Лукашенко заявил, что ценообразование газа остается неурегулированным уже несколько лет. «Сегодня мы должны найти нужный нам всем консенсус», — отметил он.

Стратегия ЕАЭС до 2025 г. окончательно принята не была, но главы стран «в основном одобрили» направления развития, уточнило «БелТА». Следующее заседание пройдет в октябре или ноябре 2020 г. в Минске. Стороны договорились, что оно пройдет уже в очном формате.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных