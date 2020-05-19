Путин отклонил идею Белоруссии и Армении ввести единый тариф на газ в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин заявил, что единые тарифы на газ для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо России, в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) могут быть только при глубоком уровне интеграции, еще не достигнутом в союзе. Предложение ввести единые тарифы озвучили Армения и Белоруссия. Путин заявил, что если они продолжат их придерживаться, то проект стратегии ЕАЭС может быть принят без пункта по газу. В итоге проект стратегии был отправлен на доработку, сообщило белорусское агентство «БелТА».
Лидеры стран ЕАЭС сегодня участвовали в заседании Высшего Евразийского экономического совета, президент Белоруссии Александр Лукашенко был председателем заседания. Во время заседания Путин сказал, что единый тариф на газ можно утвердить «лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения». Лукашенко заявил, что ценообразование газа остается неурегулированным уже несколько лет. «Сегодня мы должны найти нужный нам всем консенсус», — отметил он.
Стратегия ЕАЭС до 2025 г. окончательно принята не была, но главы стран «в основном одобрили» направления развития, уточнило «БелТА». Следующее заседание пройдет в октябре или ноябре 2020 г. в Минске. Стороны договорились, что оно пройдет уже в очном формате.