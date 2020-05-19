Путин отклонил идею Белоруссии и Армении ввести единый тариф на газ в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что единые тарифы на газ для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо России, в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) могут быть только при глубоком уровне интеграции, еще не достигнутом в союзе. Предложение ввести единые тарифы озвучили Армения и Белоруссия. Путин заявил, что если они продолжат их придерживаться, то проект стратегии ЕАЭС может быть принят без пункта по газу. В итоге проект стратегии был отправлен на доработку, сообщило белорусское агентство «БелТА».