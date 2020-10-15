В ВШЭ заявили о возвращении трат на науку в России к уровню 2014 года
Объем затрат на науку в России в 2019 г. вернулся к уровню 2014 г. и составил 1134,8 млрд руб., к такому выводу пришли аналитики Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
Так, объем внутренних затрат на исследования и разработки в России в 2019 г. увеличился на 6,3% в постоянных ценах по сравнению с предыдущим годом. Доля таких затрат в российском ВВП в 2019 г. составила 1,03%, отмечается в исследовании.
«Из-за существенного снижения показателя в 2018 г. выраженная в постоянных ценах величина затрат на науку вернулась к уровню 2014 г.», — говорится в сообщении института.
Ранее, в феврале 2020 г., Счетная палата отмечала проблемы с финансированием науки в России. Основной источник финансирования науки в стране — федеральный бюджет, ассигнования на науку в 2019 г. составили 422,15 млрд руб., или 2,65% всех расходов федерального бюджета.
Доля бизнеса в финансировании науки при этом сокращается. Затраты на гражданскую науку, по данным Счетной палаты, в последние годы не увеличиваются и держатся на уровне 1,1% ВВП. По этому показателю Россия существенно отстает от ведущих стран мира, которые тратят на науку более 3% ВВП, и находится на 34-м месте.