В ВШЭ заявили о возвращении трат на науку в России к уровню 2014 года

Доля бизнеса в финансировании науки при этом сокращается. Затраты на гражданскую науку, по данным Счетной палаты, в последние годы не увеличиваются и держатся на уровне 1,1% ВВП. По этому показателю Россия существенно отстает от ведущих стран мира, которые тратят на науку более 3% ВВП, и находится на 34-м месте.