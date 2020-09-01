Финансирование нацпроекта «Наука» идет неравномерно, считает Счетная палата

Финансирование нацпроекта «Наука» идет неравномерно, считает Счетная палатаК федеральным университетам и НИУ дважды применяются повышающие коэффициенты
Замечания об исполнении федерального бюджета в 2019 г. Счетная палата высказала в своем заключении, опубликованном 31 августа.
В заключении анализируются детали отчетности Министерства образования и науки, Российской академии наук, национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и Российского фонда фундаментальных исследований. Особые замечания аудиторов были высказаны по вопросам выполнения госзаданий и финансирования со стороны Минобрнауки.
«После применения коэффициентов выравнивания <...> объем финансирования госзадания в целом по Минобрнауки в 2019 г. сократился на 23,8 млрд руб.», – сообщается в пресс-релизе палаты.
Методика определения коэффициентов выравнивания, применяемая министерством, не является совершенной, заявили в палате. «Для федеральных университетов и национальных исследовательских университетов предусмотрены более высокие значения, чем для других вузов. При этом к ним и так уже применяется повышающий отраслевой коэффициент при формировании госзадания. Таким образом, федеральные университеты и НИУ стимулируются дважды по одному и тому же основанию», – утверждает в пресс-релизе Счетной палаты аудитор Дмитрий Зайцев.
Отметили в Счетной палате и недостаточный объем финансирования национального проекта «Наука». «Среди проблем также отмечены отставание России по уровню зарплаты в сфере науки и технологий, что создает дополнительные стимулы к утечке мозгов», – говорится в пресс-релизе. «Ведомости» направили запрос в Минобрнауки.
Научный сотрудник Университета г. Льежа (Бельгия) Лев Шагам, работавший ранее в российской науке, считает, что российская утечка мозгов является частью общемировой практики свободного доступа ученых к разным площадкам обучения и работы. Он отмечает, что часть уехавших ученых потом возвращается на родину. При этом, по словам ученого, есть и обратный процесс приезда иностранных ученых на работу в Россию. Главная задача для правительства – повышать привлекательность России как пространства для ученых. Это, говорит Шагам, упирается в вопросы финансирования науки. Зарплаты подавляющего большинства отечественных ученых в отличие от зарплат их западных коллег очень маленькие и часто сильно зависят от малопрогнозируемых дополнительных выплат, говорит Шагам.
Ранее, в феврале 2020 г., Счетная палата уже отмечала проблемы с финансированием науки в России. Основной источник финансирования науки в России – федеральный бюджет, ассигнования на науку в 2019 г. составили 422,15 млрд руб., или 2,65% всех расходов федерального бюджета. Доля бизнеса в финансировании науки при этом сокращается. Затраты на гражданскую науку, по данным Счетной палаты, в последние годы не увеличиваются и держатся на уровне 1,1% ВВП. По этому показателю Россия существенно отстает от ведущих стран мира, которые тратят на науку более 3% ВВП, и находится на 34-м месте.
По общему числу занятых в сфере науки, указывали аудиторы, Россия держится в первой пятерке, однако по числу исследователей в расчете на 10 000 занятых в экономике находится на 34-м месте. Профессора и преподаватели в России получают зарплату в среднем в 3,3 раза ниже, чем в Германии, и в 1,4 раза ниже, чем в Чехии.