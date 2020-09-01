Финансирование нацпроекта «Наука» идет неравномерно, считает Счетная палата

Научный сотрудник Университета г. Льежа (Бельгия) Лев Шагам, работавший ранее в российской науке, считает, что российская утечка мозгов является частью общемировой практики свободного доступа ученых к разным площадкам обучения и работы. Он отмечает, что часть уехавших ученых потом возвращается на родину. При этом, по словам ученого, есть и обратный процесс приезда иностранных ученых на работу в Россию. Главная задача для правительства – повышать привлекательность России как пространства для ученых. Это, говорит Шагам, упирается в вопросы финансирования науки. Зарплаты подавляющего большинства отечественных ученых в отличие от зарплат их западных коллег очень маленькие и часто сильно зависят от малопрогнозируемых дополнительных выплат, говорит Шагам.