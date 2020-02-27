Правительство закрепило ответственность вице-премьеров за нацпроектами

В правительстве закрепили кураторство вице-премьеров за исполнением национальных проектов, следует из обновленного раздела нацпроектов на сайте правительства. Зоны ответсвенности были закреплены 12 февраля на заседании президиума Совета по президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, сообщает ТАСС со ссылкой на протокол, находящийся в распоряжении дочернего портала о нацпроектах.