Правительство закрепило ответственность вице-премьеров за нацпроектами
В правительстве закрепили кураторство вице-премьеров за исполнением национальных проектов, следует из обновленного раздела нацпроектов на сайте правительства. Зоны ответсвенности были закреплены 12 февраля на заседании президиума Совета по президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, сообщает ТАСС со ссылкой на протокол, находящийся в распоряжении дочернего портала о нацпроектах.
Вице-премьеры будут курировать следующие нацпроекты:
Андрей Белоусов — проекты «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», а также проект по поддержке индивидуального, малого и среднего предпринимательств;
Виктория Абрамченко — проект «Экология»;
Юрий Борисов — комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры;
Марат Хуснуллин — проекты «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Помимо этого, Хуснуллин возьмет на себя часть обязанностей по проекту «Экология», связанному с водными ресурсами, а также разделит обязанности с Борисовым по его проекту;
Татьяна Голикова — проекты «Наука», «Образование», «Здравоохранение» и «Демография»; ее зона ответсвенности не изменилась после обновления кабмина.
На прошлой неделе премьер Михаил Мишустин раскритиковал низкие темпы исполнения бюджета и отметил, что существующая система госзакупок мешает реализовывать национальные проекты и поручения президента. Премьер поручил Минфину к 20 марта подготовить доклад со способами оптимизировать систему закупок, чтобы «организовать работу над нацпроектами четче и быстрее».