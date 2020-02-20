Мишустин раскритиковал правительство за темпы исполнения бюджета

Правительство Медведева не успело потратить в 2019 г. порядка 1,12 трлн руб., 149 млрд руб. из которых было выделено на нацпроекты. Бюджет на 2020 г. закладывает 4,6 трлн руб. на государственные закупки – из них к концу февраля, по словам Мишустина, было реализовано 10%. Он отметил, что госконтракты, которые должны заключаться в начале года, откладываются на вторую половину или на IV квартал.