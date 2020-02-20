Мишустин раскритиковал правительство за темпы исполнения бюджета
Правительство оставляет «недопустимо много» неизрасходованных средств бюджета, что затрудняет исполнение поручений президента Владимира Путина по нацпроектам. Одна из причин – запутанная система госзакупок, утвержденная федеральным законом № 44-ФЗ, заявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства. Он поручил Минфину разработать поправки, которые позволили бы «организовать работу над нацпроектами четче и быстрее».
Минфин должен будет подготовить доклад о дальнейших мерах к 20 марта. Помимо упрощения условий закона о госзакупках Минфин также должен представить предложения, связанные с проектной работой по строительству капитальных объектов, – Мишустин отметил, что «от принятого решения до выхода на стройку проходит до двух лет». Также премьер поручил создать комиссию по реализации нацпроектов, включив туда представителей органов исполнительной власти.
Правительство бывшего премьера Дмитрия Медведева и Госдума уже проделали работу по оптимизации закона о госзакупках и подзаконных актов, говорит Мишустин, но бизнес и исполнительные органы все равно называют его «сложным и громоздким». «Многие отмечают, что соблюдение условий закупки важнее конечного результата, а должно быть наоборот», – сказал премьер.
Правительство Медведева не успело потратить в 2019 г. порядка 1,12 трлн руб., 149 млрд руб. из которых было выделено на нацпроекты. Бюджет на 2020 г. закладывает 4,6 трлн руб. на государственные закупки – из них к концу февраля, по словам Мишустина, было реализовано 10%. Он отметил, что госконтракты, которые должны заключаться в начале года, откладываются на вторую половину или на IV квартал.
Бюджет, выделенный в 2019 г. по нацпроектам «Экология», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт», был исполнен меньше чем на 90%, отмечает Счетная палата. Отдельные ведомства, имеющие право распоряжаться бюджетными средствами, исполнили бюджет на уровне ниже 80%: в их числе Минприроды (59,8%), Минкомсвязи (77,1%) и Росавиация (78,6%).