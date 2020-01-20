Правительство Медведева сэкономило для правительства Мишустина более 1 трлн рублей
Ушедшее в отставку правительство Дмитрия Медведева не успело потратить за 2019 г. 1,12 трлн руб. О таких предварительных итогах исполнения федерального бюджета отчитался Минфин. Всего было потрачено 18,2 трлн руб. – 94,2% от плана. Медленнее власти тратили деньги только в 2007 г.
В 2019 г. правительство начало выполнять нацпроекты – программу президента Владимира Путина до 2024 г. Их цена – 25,7 трлн руб., в том числе 13 трлн – из федерального бюджета. Чтобы собрать деньги, власти с 2019 г. повысили НДС с 18 до 20%, что пополнило федеральный бюджет более чем на 600 млрд руб. Но потратить их чиновникам не удалось.
Из 1,75 трлн руб., заложенных на нацпроекты, чиновники не успели потратить в 2019 г. 8,6% средств (или 150 млрд руб.), остальную часть бюджета также не удалось полностью израсходовать – непотраченными остались 965 млрд. Около трети суммы приходится на расходы на нацоборону и нацбезопасность. Например, Минобороны не израсходовало почти 15% бюджета, выделенного на прикладные военные исследования, указывает Минфин. Еще почти 100 млрд руб. чиновники не успели потратить на засекреченные статьи бюджета.
Впервые о риске не израсходовать 1 трлн руб. из бюджета сообщила зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова в ноябре 2019 г. Позже ее прогноз подтвердил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Непотраченная сумма растет последние годы – с 2016 по 2019 г. она увеличилась примерно в 5 раз – с 220 млрд руб. до 778 млрд в 2018 г. и 1,12 трлн в 2019 г.
В предыдущие годы расходы бюджета были меньше, деньги распределялись на ежегодные понятные траты, объясняет директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров, но в 2019 г. к ним добавились расходы на новые проекты и система еще не успела выстроить четкое управление ими.
Плохая организация угрожает нацпроектам, признавал Медведев, как минимум по трем из 13 есть риски не достигнуть запланированных на 2019 г. показателей, предупреждал он. Это поддержка экспорта, малого и среднего бизнеса, стимулирование роста производительности труда. В макроэкономическом прогнозе на 2020–2022 гг. Минэкономразвития предупреждало, что в 2019 г. не удастся достигнуть пяти национальных целей – например, повысить реальные располагаемые денежные доходы на 0,5%, замедлить сокращение населения (по плану правительства в 2019 г. естественная убыль должна была замедлиться, но, по прогнозу Минэкономразвития, она ускорится).
О рисках неизрасходования бюджета предупреждал и министр экономического развития Максим Орешкин. По его оценкам, нехватка совокупного спроса в 2019 г. превысит 1 трлн руб. Это недополученные населением доходы, прибыль – компаниями, доходы бюджета – все это в итоге сказывается на темпах экономического роста, говорил он.
Непотраченные 1,12 трлн руб. – это примерно 1% ВВП в 2019 г., но эта сумма накопилась за несколько лет, сказал главный экономист ING по России Дмитрий Долгин. Больше всего смущает нерегулярность расходования денег, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, об этом свидетельствует в том числе резкий рост импорта в IV квартале 2019 г., который все предыдущие кварталы, напротив, сокращался. Это указывает на огромную роль бюджетных расходов в росте экономики, считает Орлова. По данным Росстата, в III квартале 2019 г. рост ВВП ускорился с 0,7% в первом полугодии до 1,7% в годовом выражении.
Хотя по сравнению с 2018 г. расходы выросли на 8–9% и представить себе, что они вырастут еще сильнее, было сложно, но отклонение от запланированных трат, конечно, большое, замечает Орлова. При этом цена на нефть, при которой бюджет был сбалансирован, снизилась с $50 до $49/барр., обращает она внимание. Это значит, что, хотя, с одной стороны, бюджет выглядит стимулирующим, на самом деле продолжилась его консолидация. Основной вопрос – как новое правительство распорядится непотраченными деньгами, считает Долгин, как быстро и на что израсходует – на социальную поддержку, на финансирование человеческого капитала или на инвестиции в инфраструктуру. Пакет демографических и социальных стимулов из послания президента Федеральному собранию обойдется только в 2020 г. бюджету в 400–450 млрд руб., говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.