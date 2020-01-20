Правительство Медведева сэкономило для правительства Мишустина более 1 трлн рублей

Хотя по сравнению с 2018 г. расходы выросли на 8–9% и представить себе, что они вырастут еще сильнее, было сложно, но отклонение от запланированных трат, конечно, большое, замечает Орлова. При этом цена на нефть, при которой бюджет был сбалансирован, снизилась с $50 до $49/барр., обращает она внимание. Это значит, что, хотя, с одной стороны, бюджет выглядит стимулирующим, на самом деле продолжилась его консолидация. Основной вопрос – как новое правительство распорядится непотраченными деньгами, считает Долгин, как быстро и на что израсходует – на социальную поддержку, на финансирование человеческого капитала или на инвестиции в инфраструктуру. Пакет демографических и социальных стимулов из послания президента Федеральному собранию обойдется только в 2020 г. бюджету в 400–450 млрд руб., говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.