Мишустин анонсировал создание системы мониторинга реализации напроектов
Контролировать реализацию нацпроектов в России будут с помощью новой информационно-аналитической системы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на своем первом заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.
Система мониторинга реализации нацпроектов будет интегрировать данные «практически всех» ведомств, уточнил председатель правительства. По его словам, это позволит оценивать риски и предупреждать о потенциальных отклонениях в достижении целевых показателей. Мишустин добавил, что необходимо «добиться жесткой связки от правительства до муниципалитетов».
Затягивание сроков в финансировании выполнения нацпроектов премьер назвал недопустимым. В середине февраля работа по принятию нормативных актов, необходимых для начала финансирования мероприятий в рамках нацпроектов, еще не завершена, обратил он внимание собравшихся и попросил всех ускориться. Практику 2019 г, когда почти 150 млрд рублей неиспользованных средств перенесли на следующий год, Мишустин призвал не повторять.
«Решение о переносе неиспользованных средств с 2019 на 2020 год было исключительным. В этом году такого быть не должно»
По словам премьера, прошлый год был «особенным» с точки зрения исполнения нацпроектов, когда механизмы их реализации только отлаживались, а практическая работа только начиналась. Значительная часть неиспользованных в 2019 г. средств пришлась на проекты в области цифровой экономики, демографии и магистральной инфраструктуры, уточнил Мишустин. Совету по стратегическому развитию и нацпроектам премьер поставил задачу разобраться, почему так произошло, и «принять все меры, чтобы это больше не повторялось».
По предварительным данным Минфина, расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 г. исполнены на 91,4%. В опубликованных 17 января 2020 г. данных министерства говорится, что на 13 проектов из федерального бюджета в прошлом году чиновники потратили 1,6 трлн руб. из заложенных 1,75 трлн руб.