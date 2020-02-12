Мишустин анонсировал создание системы мониторинга реализации напроектов

По словам премьера, прошлый год был «особенным» с точки зрения исполнения нацпроектов, когда механизмы их реализации только отлаживались, а практическая работа только начиналась. Значительная часть неиспользованных в 2019 г. средств пришлась на проекты в области цифровой экономики, демографии и магистральной инфраструктуры, уточнил Мишустин. Совету по стратегическому развитию и нацпроектам премьер поставил задачу разобраться, почему так произошло, и «принять все меры, чтобы это больше не повторялось».