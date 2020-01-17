Минфин предварительно оценил освоение средств бюджета на нацпроекты

Исполнение расходов по нацпроекту «Демография» составило 95,5% (498,3 млрд), «Образование» – 91% (98,7 млрд), «Жилье и городская среда» – 93,8% (98,8 млрд), «Безопасные и качественные дороги» – 97,1% (138,2 млрд), «Малое и среднее предпринимательство» – 93,1% (56,4 млрд), «Международная кооперация и экспорт» – 89,1% (78,1 млрд). По «Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» расходы исполнены на 88% (306,1 млрд). По закону неиспользованные бюджетные средства до конца 2019 г. можно перенести для финансирования этих целей на следующий год, уточнили в ведомстве.