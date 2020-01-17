Минфин предварительно оценил освоение средств бюджета на нацпроекты
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 г. исполнены на 91,4%. На 13 проектов из федерального бюджета в 2019 г. чиновники потратили 1,6 трлн руб. из заложенных 1,75 трлн руб., сообщает предварительные данные Минфин.
По исполнению расходов лидируют нацпроекты по «Культуре» (99%, 14,2 млрд руб.), «Науке» (99,1%, 37,9 млрд) и «Здравоохранению» (98,0%, 160,3 млрд). Самый низкий процент исполнения отмечается по нацпроектам «Экология» (36,9 млрд из 55,6 млрд, 66,3%), «Цифровая экономика» (73,8 млрд из 100,7 млрд, 73,3%) и «Производительность труда и поддержка занятости» (6,2 млрд, 87,1%).
Исполнение расходов по нацпроекту «Демография» составило 95,5% (498,3 млрд), «Образование» – 91% (98,7 млрд), «Жилье и городская среда» – 93,8% (98,8 млрд), «Безопасные и качественные дороги» – 97,1% (138,2 млрд), «Малое и среднее предпринимательство» – 93,1% (56,4 млрд), «Международная кооперация и экспорт» – 89,1% (78,1 млрд). По «Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» расходы исполнены на 88% (306,1 млрд). По закону неиспользованные бюджетные средства до конца 2019 г. можно перенести для финансирования этих целей на следующий год, уточнили в ведомстве.
К началу 2020 г. чиновники потратили на нацпроект «Цифровая экономика» пятую часть годового бюджета за три дня – 73,3% заложенных на него в бюджете средств, сообщал ранее представитель профильного вице-премьера Максима Акимова. Из предусмотренных федеральным бюджетом 100,7 млрд руб. было потрачено 73,8 млрд. Представитель Минкомсвязи пояснял, что такой резкий рост показателей связан с закрытием контрактов, работа над которыми велась весь год.