«Цифровая экономика» потратила пятую часть годового бюджета за три дня

Еще за три дня до конца года, 28 декабря 2019 г., по данным Счетной палаты, бюджетные расходы по нацпроекту были существенно ниже – 53,6% заложенных средств. А еще за месяц до этого, 28 ноября, министр связи Константин Носков отчитывался об израсходованных лишь 20% выделенных денег. При этом по его планам к концу 2019 г. должны были быть потрачены 85% заложенных средств. Нужно конвертировать радиочастотный спектр для развертывания сетей 5G, указывал на трудности выполнения нацпроекта Носков, также есть сложности с модернизацией нормативной базы – в частности, в отношении госзакупок в сфере IT.