«Цифровая экономика» потратила пятую часть годового бюджета за три дня
К началу 2020 г. чиновники потратили на нацпроект «Цифровая экономика» 73,3% заложенных на него в бюджете средств, сообщил представитель профильного вице-премьера Максима Акимова. Такие данные «Ведомостям» также подтвердил представитель Счетной палаты. Из предусмотренных федеральным бюджетом 100,7 млрд руб. было потрачено 73,8 млрд.
Еще за три дня до конца года, 28 декабря 2019 г., по данным Счетной палаты, бюджетные расходы по нацпроекту были существенно ниже – 53,6% заложенных средств. А еще за месяц до этого, 28 ноября, министр связи Константин Носков отчитывался об израсходованных лишь 20% выделенных денег. При этом по его планам к концу 2019 г. должны были быть потрачены 85% заложенных средств. Нужно конвертировать радиочастотный спектр для развертывания сетей 5G, указывал на трудности выполнения нацпроекта Носков, также есть сложности с модернизацией нормативной базы – в частности, в отношении госзакупок в сфере IT.
Такой резкий рост показателей связан с тем, что под конец года министерство закрыло контракты, работа над которыми велась весь год, объяснил представитель Минкомсвязи. По его словам, учтенные обязательства (сумма заключенных контрактов и соглашений) по нацпроекту по итогам года достигли 92,2% от бюджета, но кассовое исполнение (уже оплаченные работы) – только 73,3%.