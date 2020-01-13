Почему тормозят нацпроекты

На 13 проектов из федерального бюджета в 2019 г. должно было быть потрачено 1,7 трлн руб., к концу 2019 г. расходы на реализацию нацпроектов в целом выполнены на 88,1%, отчиталась 13 января Счетная палата. Исполнение ускорилось к концу года: на 1 ноября 2019 г. по нацпроекту «Повышение производительности труда» оно составило 48,5% плана, на 28 декабря 2019 г. – уже 85,9%. По нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» за это же время оно выросло с 62,6 до 92%, «Экология» – с 27,1 до 61,7%, «Культура» – с 73 до 98,1%, «Образование» – с 68,3 до 88,7%.