Почему тормозят нацпроекты
Исполнение бюджетов нацпроектов в 2019 г. шло с отставанием, констатировали аудиторы Счетной палаты, которая мониторит реализацию планов президента Владимира Путина из его майского указа 2018 г. Однако даже стопроцентное исполнение нацпроектов, на чем строятся расчеты правительственных экономистов, может не привести к ожидаемому прорыву из-за их системных недостатков.
На 13 проектов из федерального бюджета в 2019 г. должно было быть потрачено 1,7 трлн руб., к концу 2019 г. расходы на реализацию нацпроектов в целом выполнены на 88,1%, отчиталась 13 января Счетная палата. Исполнение ускорилось к концу года: на 1 ноября 2019 г. по нацпроекту «Повышение производительности труда» оно составило 48,5% плана, на 28 декабря 2019 г. – уже 85,9%. По нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» за это же время оно выросло с 62,6 до 92%, «Экология» – с 27,1 до 61,7%, «Культура» – с 73 до 98,1%, «Образование» – с 68,3 до 88,7%.