Государство как инвестор первой инстанции

Авторы «Ведомостей» много пишут о том, что в стране необходимо улучшать инвестклимат, развивать частную инициативу, привлекать прямые иностранные инвестиции. Пишут и о том, что финансирование должно быть умным, т. е. связанным с привлечением новых технологий и увеличением производительности труда. Вместе с тем очевидно, что тренд экономического развития России на протяжении последних 5–10 лет можно скорее охарактеризовать как ужесточение контроля государства над экономикой. Понятно, что усиление роли государства в создании новых рынков и развитии технологий не нравится либеральным экономистам, хотя сама по себе такая тенденция не обязательно пагубно влияет на долгосрочный экономический рост. Плохих последствий, однако, не будет, только если власти сумеют создать такую структуру госуправления, в которой фокус будет не на освоении бюджетных денег, а на отдаче от инвестиций.