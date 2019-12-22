Государство как инвестор первой инстанции
В фокусе надо держать именно отдачу от вложения денег, а не роль государства как посредника или администратора денежных потоков
Авторы «Ведомостей» много пишут о том, что в стране необходимо улучшать инвестклимат, развивать частную инициативу, привлекать прямые иностранные инвестиции. Пишут и о том, что финансирование должно быть умным, т. е. связанным с привлечением новых технологий и увеличением производительности труда. Вместе с тем очевидно, что тренд экономического развития России на протяжении последних 5–10 лет можно скорее охарактеризовать как ужесточение контроля государства над экономикой. Понятно, что усиление роли государства в создании новых рынков и развитии технологий не нравится либеральным экономистам, хотя сама по себе такая тенденция не обязательно пагубно влияет на долгосрочный экономический рост. Плохих последствий, однако, не будет, только если власти сумеют создать такую структуру госуправления, в которой фокус будет не на освоении бюджетных денег, а на отдаче от инвестиций.
Зарубежные экономисты уже не меньше полувека спорят о том, что же лучше: проворный частный сектор или неуклюжее и неэффективное государство. В последнее время дискуссия приняла интересный поворот: сторонники усиления роли государства говорят не столько о важности госполитики в поддержании совокупного спроса во времена кризисов и перераспределении богатства, сколько в преумножении богатства страны как такового. Госинвестиции оказывались ключевыми в создании прорывных технологий и рынков не только в СССР или стране госкапитализма – Китае. Государство было важным драйвером инноваций и роста и на Западе, например, при создании интернета, айфона, рынков чистой энергии.