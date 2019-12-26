Ожидания от экономики в очередной раз превратились в разочарования
«Нам предстоит решить немало насущных задач в экономике <...> и, главное, шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни, чтобы все граждане России, каждый из нас уже в наступающем году почувствовал перемены к лучшему», – обещал президент Владимир Путин на новый, 2019 год. Но под конец 2019 г. стало понятно, что перемен россияне вновь не дождались. По результатам опроса «Левада-центра», в конце декабря 43% из них считают, что в 2019 г. уровень жизни «основной части населения» стал хуже, чем в 2018 г. Об этом говорит и статистика, и настроения людей и бизнеса.
Разочарования экономики...
За январь – сентябрь 2019 г. (данные за год Росстат еще не публиковал) реальные располагаемые денежные доходы людей выросли на крошечные 0,8%. Выросла бедность (число людей с доходами ниже 10 000 руб.) – во II квартале 2019 г. такой доход был у 12,7% россиян против 12,5% за 2018 г. Выросла субъективная бедность – доля людей, которые оценивают свое положение как «плохое» и «очень плохое», увеличилась с 23,3 до 26,5%, свидетельствуют данные аналитиков РАНХиГС.
Побороть бедность – одна из целей майского указа Путина. Все они сформулированы в 13 национальных проектах, которые должны стимулировать рост экономики в ближайшие уже четыре оставшихся до следующих выборов президента года. Так, по нацпроекту «Демография» к 2024 г. уровень бедности должен снизиться в 2 раза, а продолжительность жизни, напротив, увеличиться до 78 лет, реальные доходы населения при этом должны устойчиво расти.
Но за 2019 г. власти не смогли приблизиться ни к выполнению целей, ни даже к реализации самих нацпроектов. И хотя полностью оценить результаты за 2019 г. можно будет только в следующем году, предварительные итоги уже неутешительны, свидетельствуют данные Счетной палаты. За январь – сентябрь 2019 г. было потрачено чуть больше половины средств, заложенных на нацпроекты, на некоторые из них не удалось израсходовать даже четверти заложенных расходов (например, на нацпроект «Цифровая экономика»). До достижения целей пока тоже далеко. По данным Счетной палаты, за январь – сентябрь 2019 г. население России не выросло, а уменьшилось более чем на 230 000 человек, продолжительность жизни составила всего 72,9 года (цель – 78 лет), а уровень бедности вырос (цель – 6,6%). Еще в июне Минэкономразвития признало, что многих из поставленных Путиным задач до 2024 г. достичь просто невозможно, сообщало Bloomberg.
В экономике в 2019 г. не произошло ничего ни плохого, ни хорошего, говорит главный экономист Global BCS Владимир Тихомиров. «Мы зависли в состоянии стагнации», – описывает он, и население на себе это почувствовало – нет ни роста, ни развития. Весь год правительство провело в спорах, как потратить собранные за счет повышения НДС с 18 до 20% деньги (более 600 млрд руб.). Например, куда и строить ли в принципе высокоскоростные железнодорожные магистрали, а также автомобильную дорогу Москва – Казань, входящую в международный транспортный коридор Европа – Западный Китай (окончательное решение премьер-министр Дмитрий Медведев принял только в конце октября). Нацпроекты должны были запустить рост экономики и приток частных инвестиций, но пока не растут ни экономика, ни инвестиции. Минэкономразвития по итогам 2019 г. ждет скромный рост ВВП на 1,3% (экономисты не верят даже в такие оценки), а также ускорения инвестиций – на 3,1% (но за январь – сентябрь они выросли лишь на 0,7%). За пару недель до конца года правительству оставалось потратить 20% федерального бюджета, или 4 трлн руб., говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. По прогнозам Счетной палаты, 1 трлн руб. чиновники не успеют израсходовать в 2019 г. точно.
...и инвесторов
Пока чиновники были поглощены бюрократическими спорами, инвесторы и россияне все больше разочаровывались в происходящем. По данным опроса «Левада-центра», 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России. Это рекордный показатель за последние 10 лет. Другой опрос, проведенный ВЦИОМом, показал, что 71% предпринимателей считают условия ведения бизнеса в России неблагоприятными, каждый второй верит, что ситуация будет только ухудшаться в ближайшие пять лет. Частные компании не чувствуют себя в безопасности и сокращают инвестиции, говорил профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин.
Но инвестиции компаний жизненно необходимы экономике. Именно на частные деньги приходится более 6 трлн руб., которые нужно привлечь для реализации нацпроектов. Но пока даже небольшой прирост вложений в основной капитал осуществлялся за счет госвложений, писал ЦБ. «Инвестиционную активность предприятий сдерживали общая макроэкономическая неопределенность и продолжающееся замедление роста потребительского спроса», – объясняли аналитики ЦБ.
На фоне разговоров об инвестиционном климате, поручений его улучшить и снизить влияние силовиков предприниматели один за другим оказывались в СИЗО. Были задержаны основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви и его сотрудники, совладелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров, заведены уголовные дела против основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова (в ноябре Петров сообщил, что «Рольф» будет продан), проходили обыски у сооснователей IT-компании Nginx Максима Коновалова и Игоря Сысоева (они были связаны с претензиями Rambler), а также одного из основателей компании «Вимм-билль-данн» – Давида Якобашвили (дело против него было возбуждено по жалобе бывшего партнера бизнесмена по бизнесу Бориса Минахи). «У бизнеса никаких рисков уже не осталось, а только страх, что, если ты станешь успешным, к тебе придут и все отберут», – жаловался депутат Госдумы Андрей Макаров. Усиливалось давление и на россиян – в конце ноября был задержан последний на сегодня 23-й фигурант «московского дела» против участников митингов.
На Петербургском международном экономическом форуме Путин призывал исключить даже формальные возможности для злоупотребления правом для давления на бизнес, провести последовательное очищение силовых структур и судебной системы от недобросовестных лиц. Но только в конце декабря 2019 г. все же согласился на некоторое смягчение уголовных рисков. И сам внес в Госдуму законопроект о смягчении ответственности за валютные и налоговые нарушения, а также изменении ст. 210 Уголовного кодекса (УК), по которой сотрудников организации можно обвинить в организации преступного сообщества. По законопроекту ст. 210 УК не будет распространяться на работников, учредителей и руководителей компаний, если они просто входят в штатную структуру предприятия. За валютные нарушения законопроект предлагает сначала наказывать административными штрафами, а уже потом вводить уголовную ответственность, повысить пороги налоговых нарушений, за которые можно возбуждать уголовные дела.
Новые ожидания
Не было в 2019 г. в экономике не только инвестиций, но и спроса. Спрос стал одной из основных дискуссий уходящего года: нужно ли его стимулировать дешевыми деньгами, как решить его нехватку без структурных реформ? Это вопрос не последнего года, а общего состояния нашей экономики: компании не видят спроса ни внутреннего, ни внешнего, говорит Тихомиров. Грядущие госрасходы направлены больше на стимулирование предложения, чем спроса, объясняет начальник управления аналитики и стратегического маркетинга Промсвязьбанка Николай Кащеев. В результате они способны достичь краткосрочного ограниченного эффекта, но устойчивого роста скорее всего не случится, считает он: «Если экономика России растет, например, на 2%, а мировая – на 3%, то (метафорически, конечно) наш реальный рост по аналогии с реальной процентной ставкой – минус 1%». Экономический рост в 2% для развивающейся экономики равноценен нулю, поддерживает руководитель российского представительства Rainier AG Евгений Кабанов.
Но в грядущий 2020 год экономика входит в лучших условиях, чем входила в 2019 г., уверен главный экономист по России и СНГ Merrill Lynch Владимир Осаковский: «С точки зрения макроэкономики и геополитики ситуация должна улучшаться». Но если большинство развивающихся экономик улучшат свои показатели в 2020 г. по сравнению с 2019 г., российская экономика покажет сравнительно низкие темпы роста, скептичны аналитики банка «Уралсиб»: даже сильная бюджетная политика и самая низкая среди развивающихся стран долговая нагрузка не компенсируют недостаток низких темпов роста.