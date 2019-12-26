Ожидания от экономики в очередной раз превратились в разочарования

В экономике в 2019 г. не произошло ничего ни плохого, ни хорошего, говорит главный экономист Global BCS Владимир Тихомиров. «Мы зависли в состоянии стагнации», – описывает он, и население на себе это почувствовало – нет ни роста, ни развития. Весь год правительство провело в спорах, как потратить собранные за счет повышения НДС с 18 до 20% деньги (более 600 млрд руб.). Например, куда и строить ли в принципе высокоскоростные железнодорожные магистрали, а также автомобильную дорогу Москва – Казань, входящую в международный транспортный коридор Европа – Западный Китай (окончательное решение премьер-министр Дмитрий Медведев принял только в конце октября). Нацпроекты должны были запустить рост экономики и приток частных инвестиций, но пока не растут ни экономика, ни инвестиции. Минэкономразвития по итогам 2019 г. ждет скромный рост ВВП на 1,3% (экономисты не верят даже в такие оценки), а также ускорения инвестиций – на 3,1% (но за январь – сентябрь они выросли лишь на 0,7%). За пару недель до конца года правительству оставалось потратить 20% федерального бюджета, или 4 трлн руб., говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. По прогнозам Счетной палаты, 1 трлн руб. чиновники не успеют израсходовать в 2019 г. точно.