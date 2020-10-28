Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Мишустин оценил расходы на реализацию плана национальных целей развития

Ведомости

Ежегодные расходы на реализацию плана национальных целей развития до 2030 г. составят 12 трлн руб., заявил премьер Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с кабмином, которое проходило в режиме видеоконференции. 

«Ежегодные расходы на реализацию единого плана (до 2030 г. — прим. ред.) составит более 12 трлн руб. — это свыше половины бюджета на следующий год», — сказал Мишустин. 

По его словам, персональную ответственность за достижение национальных целей будут нести все члены правительства в рамках своих компетенций. Контроль за расходами будет доведен до уровня муниципалитетов. 

«Контроль будет вестись не только на федеральном уровне: мы будем отслеживать движение средств вплоть до муниципалитетов, и отвечать за реализацию национальных целей на каждой территории будет лично руководитель конкретного субъекта Федерации», — добавил премьер. 

По его словам, разработка плана на данный момент завершена. План учитывает «непростые условия», которые возникли в том числе из-за пандемии коронавируса. План отправят президенту, его рассмотрят на ближайшем заседании совета по нацпроектам, сообщил Мишустин. 

В конце июля, президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Среди обозначенных там целей – обеспечение устойчивого роста численности населения к 2030 г. Предполагается, что к этому моменту общий годовой прирост количества жителей составит 126 600 человек.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных