Мишустин оценил расходы на реализацию плана национальных целей развития
Ежегодные расходы на реализацию плана национальных целей развития до 2030 г. составят 12 трлн руб., заявил премьер Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с кабмином, которое проходило в режиме видеоконференции.
«Ежегодные расходы на реализацию единого плана (до 2030 г. — прим. ред.) составит более 12 трлн руб. — это свыше половины бюджета на следующий год», — сказал Мишустин.
По его словам, персональную ответственность за достижение национальных целей будут нести все члены правительства в рамках своих компетенций. Контроль за расходами будет доведен до уровня муниципалитетов.
«Контроль будет вестись не только на федеральном уровне: мы будем отслеживать движение средств вплоть до муниципалитетов, и отвечать за реализацию национальных целей на каждой территории будет лично руководитель конкретного субъекта Федерации», — добавил премьер.
По его словам, разработка плана на данный момент завершена. План учитывает «непростые условия», которые возникли в том числе из-за пандемии коронавируса. План отправят президенту, его рассмотрят на ближайшем заседании совета по нацпроектам, сообщил Мишустин.
В конце июля, президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Среди обозначенных там целей – обеспечение устойчивого роста численности населения к 2030 г. Предполагается, что к этому моменту общий годовой прирост количества жителей составит 126 600 человек.