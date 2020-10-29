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Решетников заявил о «замирании» восстановления экономики России

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Сейчас экономика России, восстанавливающаяся последние месяцы после падения на фоне пандемии коронавирусной инфекции, немного замерла в связи с настроениями в обществе из-за новой волны роста заболеваемости, заявил на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» министр экономического развития Максим Решетников.

«Еще раз подчеркну: сейчас экономика немножко замерла под давлением вот этого вот настроения, давлением вот этих вот новостей. Но в целом восстановление идет. Хотя, может быть, хотелось бы, чтобы темпы, конечно, были быстрее», — сказал он.

По словам Решетникова, в сентябре восстановление экономики шло активно. В итоге, например, восстановились обороты по контрольно-кассовой технике и железнодорожные перевозки, сказал министр. Однако в октябре экономика вышла на плато, добавил он.

Решетников также отметил, что ситуация, с которой из-за пандемии столкнулась Россия и другие страны мира, является «отклонением от траектории», на которую теперь экономика вновь постепенно возвращается. 

«Здесь очень важно понимать, на какую траекторию мы возвращаемся. Это траектория 1,5-2%-го роста или траектория 3%-го роста. И какое качество этого роста. Какие новые возможности, какие новые ниши открылись, а какие закрылись в связи с этой ситуацией», — сказал министр.

Ранее Минэкономразвития улучшило прогноз по спаду ВВП России в этом году. По оценкам ведомства, он составит 3,9%. При этом в последующие годы экономика страны должна расти. Минэкономразвития ожидает, что рост будет на уровне 3% год к году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных