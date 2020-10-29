Решетников заявил о «замирании» восстановления экономики России

«Еще раз подчеркну: сейчас экономика немножко замерла под давлением вот этого вот настроения, давлением вот этих вот новостей. Но в целом восстановление идет. Хотя, может быть, хотелось бы, чтобы темпы, конечно, были быстрее», — сказал он.