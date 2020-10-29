Решетников заявил о «замирании» восстановления экономики России
Сейчас экономика России, восстанавливающаяся последние месяцы после падения на фоне пандемии коронавирусной инфекции, немного замерла в связи с настроениями в обществе из-за новой волны роста заболеваемости, заявил на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» министр экономического развития Максим Решетников.
«Еще раз подчеркну: сейчас экономика немножко замерла под давлением вот этого вот настроения, давлением вот этих вот новостей. Но в целом восстановление идет. Хотя, может быть, хотелось бы, чтобы темпы, конечно, были быстрее», — сказал он.
По словам Решетникова, в сентябре восстановление экономики шло активно. В итоге, например, восстановились обороты по контрольно-кассовой технике и железнодорожные перевозки, сказал министр. Однако в октябре экономика вышла на плато, добавил он.
Решетников также отметил, что ситуация, с которой из-за пандемии столкнулась Россия и другие страны мира, является «отклонением от траектории», на которую теперь экономика вновь постепенно возвращается.
«Здесь очень важно понимать, на какую траекторию мы возвращаемся. Это траектория 1,5-2%-го роста или траектория 3%-го роста. И какое качество этого роста. Какие новые возможности, какие новые ниши открылись, а какие закрылись в связи с этой ситуацией», — сказал министр.
Ранее Минэкономразвития улучшило прогноз по спаду ВВП России в этом году. По оценкам ведомства, он составит 3,9%. При этом в последующие годы экономика страны должна расти. Минэкономразвития ожидает, что рост будет на уровне 3% год к году.