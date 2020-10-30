Основатель Rogers Holdings: реакция стран стала хуже самой пандемии

«Наверное, это самый худший кризис, который я видел в своей жизни. Все обрушилось. И политики, и СМИ отреагировали слишком эмоционально на ситуацию. Раньше случались пандемии, но Макдональдс никто не закрывал», — сказал Роджерс, выступая в режиме видеоконференцсвязи.