Основатель Rogers Holdings: реакция стран стала хуже самой пандемии
Реакция стран на пандемию коронавируса привела к серьезному кризису и только усугубила последствия эпидемии, заявил международный инвестор и основатель Rogers Holdings Джим Роджерс на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».
«Наверное, это самый худший кризис, который я видел в своей жизни. Все обрушилось. И политики, и СМИ отреагировали слишком эмоционально на ситуацию. Раньше случались пандемии, но Макдональдс никто не закрывал», — сказал Роджерс, выступая в режиме видеоконференцсвязи.
«К сожалению, я думаю, мы очень скоро поймем, что реакция стала хуже самой пандемии», — отметил он. Многие страны превращаются в должников, аналогов такому положению дел в истории не было. В качестве примера Роджерс привел действия национального банка Японии, который «не останавливает печатный станок».
«В долгосрочной перспективе это создаст нам очень серьезные проблемы», — заключил инвестор.
По данным университета Джонса Хопкинса, суточный прирост заболеваемости коронавирусом в мире 29 октября превысил 536 000 человек. Всего за время пандемии в мире вирус выявлен у 45 млн человек. Из них более 1,1 млн заразившихся умерли.