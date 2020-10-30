Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Основатель Rogers Holdings: реакция стран стала хуже самой пандемии

Ведомости

Реакция стран на пандемию коронавируса привела к серьезному кризису и только усугубила последствия эпидемии, заявил международный инвестор и основатель Rogers Holdings Джим Роджерс на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».

«Наверное, это самый худший кризис, который я видел в своей жизни. Все обрушилось. И политики, и СМИ отреагировали слишком эмоционально на ситуацию. Раньше случались пандемии, но Макдональдс никто не закрывал», — сказал Роджерс, выступая в режиме видеоконференцсвязи.

«К сожалению, я думаю, мы очень скоро поймем, что реакция стала хуже самой пандемии», — отметил он. Многие страны превращаются в должников, аналогов такому положению дел в истории не было. В качестве примера Роджерс привел действия национального банка Японии, который «не останавливает печатный станок». 

«В долгосрочной перспективе это создаст нам очень серьезные проблемы», — заключил инвестор.

По данным университета Джонса Хопкинса, суточный прирост заболеваемости коронавирусом в мире 29 октября превысил 536 000 человек. Всего за время пандемии в мире вирус выявлен у 45 млн человек. Из них более 1,1 млн заразившихся умерли.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных