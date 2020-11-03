Счетная палата оценила долги ликвидированного Минкавказа

Счетная палата также сообщила о просроченной задолженности в 590 млн руб. ФГУ «Южная дирекция реализации программ и проектов», которое находилось в ведении Минкавказа. Отмечается, что с учреждением вовремя не рассчитались поставщики и исполнители работ, сейчас они проходят процедуры банкротства. В результате создаются риски, что «задолженность не будет взыскана в полном объеме и возникнет задолженность, безнадежная к взысканию», отметила Орлова. Она добавила, что эта проблема перейдет к Минэкономразвития, которое после ликвидации Минкавказа несет его функции и полномочия.