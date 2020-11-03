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Счетная палата оценила долги ликвидированного Минкавказа

Ведомости

Дебиторская задолженность Министерства по делам Северного Кавказа на момент его ликвидации составила 3 млрд руб., следует из отчета, опубликованного Счетной палатой.

Отмечается, что наибольшая часть этой суммы — 80% — приходится на долги Южной Осетии и Абхазии. «Она подлежит списанию при предоставлении отчетности о выполненных работах, предусмотренных двухсторонними соглашениями о предоставлении финансовой помощи этим республикам», — пояснила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

Счетная палата также сообщила о просроченной задолженности в 590 млн руб. ФГУ «Южная дирекция реализации программ и проектов», которое находилось в ведении Минкавказа. Отмечается, что с учреждением вовремя не рассчитались поставщики и исполнители работ, сейчас они проходят процедуры банкротства. В результате создаются риски, что «задолженность не будет взыскана в полном объеме и возникнет задолженность, безнадежная к взысканию», отметила Орлова. Она добавила, что эта проблема перейдет к Минэкономразвития, которое после ликвидации Минкавказа несет его функции и полномочия.

Помимо этого, Счетная палата нашла нарушения в формировании ликвидационной бюджетной сметы Минкавказа. Выяснилось, что в ней не было обоснованного расчета плановых сметных показателей на общую сумму 167,6 млн руб. Также обнаружены нарушения при списании имущества Минэкономразвития, ранее находящегося в распоряжении Минкавказа. Теперь есть «риск утраты» 487 единиц движимого имущества на сумму 3 млн руб., так как большая часть средств была списана без согласования и предоставления необходимых документов. 

Минкавказа было создано в мае 2014 г. для разработки проектов государственных программ по развитию Северного Кавказа. Ведомство было упразднено указом президента России Владимира Путина от 21 января этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных