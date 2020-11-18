«Коммерсантъ» узнал о предложении повысить единовременные выплаты пенсий

По расчетам издания, сейчас россиянин должен иметь на своем счете почти 200 тыс. руб. для назначения пожизненной накопительной пенсии. При принятии предложения ПФР показатель увеличился бы до около 240 тыс. руб., при принятии предложения НПФ — снизился до 120 — 170 тыс. руб. Предложение Минтруда о привязке размера разорительной пенсии к МРОТ повышает лимит средств на счету до 625 тыс. руб.