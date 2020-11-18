«Коммерсантъ» узнал о предложении повысить единовременные выплаты пенсий
Министерство труда и соцзащиты предложило Пенсионному фонду вместе с участниками рынка проработать изменение условий по выплате пенсионных накоплений единовременно, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное министерством в ПФР. Министерство предложило выплачивать пенсионные накопления единовременно, если при назначении накопительной пенсии ее размер будет не более 20% МРОТ.
Согласно законодательству, для назначения пожизненной накопительной пенсии на счете должна накопиться достаточная сумма, чтобы ежемесячная выплата была больше 5% от общего размера пенсии. Если же выплата будет меньше, пенсионер получит свои накопления единовременно.
В Минтруда «Коммерсанту» сообщили, что ПФР поручено «проработать различные варианты выплаты накопительной части пенсии и представить предложения с учетом данных НПФ для дальнейшего рассмотрения вопроса». В министерстве добавили, что пока не принято решений об изменении законодательства по этому вопросу. Ассоциации негосударственных пенсионных фондов не поддержали предложение министерства, отметило издание.
По расчетам издания, сейчас россиянин должен иметь на своем счете почти 200 тыс. руб. для назначения пожизненной накопительной пенсии. При принятии предложения ПФР показатель увеличился бы до около 240 тыс. руб., при принятии предложения НПФ — снизился до 120 — 170 тыс. руб. Предложение Минтруда о привязке размера разорительной пенсии к МРОТ повышает лимит средств на счету до 625 тыс. руб.
В России с 2014 г. накопительная часть пенсии заморожена. Взносы в Пенсионный фонд от работающих россиян идут на формирование страховой пенсии. В октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, который продлевает заморозку накопительной части пенсии еще на год — до конца 2023 г.