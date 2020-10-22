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Госдума одобрила продление заморозки накопительной части пенсии

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который продлевает заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года, следует из данных электронной базы нижней палаты.

«Законопроект устанавливает в 2023 г. аналогичный 2014-2022 г.г. подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», — говорилось в пояснительной записке правительства.

В конце сентября правительство внесло на рассмотрение в нижнюю палату проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 г. и плановый период 2022-2023 г.г., в котором, в частности, предлагается продлить заморозку формирования накопительной части пенсии еще на год.

Согласно законодательству, работодатели отчисляют в Пенсионный фонд страховые взносы в размере 22% начисленного заработка за каждого работника. 16% из них направляются на страховую пенсию, 6% — на накопительную. С 2014 г. формирование накопительной части пенсии было заморожено. Весь страховой взнос работодателя направляется на страховую пенсию работника.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила законодательно вывести накопительную часть пенсии из системы государственного обязательного пенсионного страхования.

Ранее по теме: Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных