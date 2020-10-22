Госдума одобрила продление заморозки накопительной части пенсии
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который продлевает заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года, следует из данных электронной базы нижней палаты.
«Законопроект устанавливает в 2023 г. аналогичный 2014-2022 г.г. подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», — говорилось в пояснительной записке правительства.
В конце сентября правительство внесло на рассмотрение в нижнюю палату проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 г. и плановый период 2022-2023 г.г., в котором, в частности, предлагается продлить заморозку формирования накопительной части пенсии еще на год.
Согласно законодательству, работодатели отчисляют в Пенсионный фонд страховые взносы в размере 22% начисленного заработка за каждого работника. 16% из них направляются на страховую пенсию, 6% — на накопительную. С 2014 г. формирование накопительной части пенсии было заморожено. Весь страховой взнос работодателя направляется на страховую пенсию работника.
Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила законодательно вывести накопительную часть пенсии из системы государственного обязательного пенсионного страхования.