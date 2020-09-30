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Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила исключить накопительную пенсию из системы государственного обязательного пенсионного страхования. Письмо с таким предложением профсоюзы направили премьеру Михаилу Мишустину.

В письме говорится, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии рассчитывается по методике, принятой правительством, а также на основе данных о количестве мужчин и женщин, достигших возраста 60 и 55 лет. При средней продолжительности жизни в 72 года период выплаты накопительной пенсии для мужчин должен составлять 12 лет, для женщин — 15.

Профсоюзы отметили, что в 2015 г. ожидаемый период выплаты накопительной пенсии был установлен на уровне 19 лет, тогда же был установлен механизм ежегодного увеличения этого показателя. В 2021 г. ожидаемый период выплаты составит 22 года. В ФНПР считают, что эта практика снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных и «дискредитирует саму идею накопительной пенсии».

ФНПР предложила прекратить увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии и законодательно вывести накопительный элемент из системы обязательного страхования. По мнению профсоюзов, для всей системы обязательного пенсионного страхования нужно использовать единые нормы.

C 2014 г. накопительная часть пенсии была заморожена. По закону работодатель выплачивает в Пенсионный фонд страховые взносы в размере 22% от начисленного заработка за каждого работника. 16% должны направляться на страховую пенсию, 6% — на накопительную часть. После заморозки накопительной пенсии все 22% взносов направляются на формирование страховой пенсии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных