Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

Профсоюзы отметили, что в 2015 г. ожидаемый период выплаты накопительной пенсии был установлен на уровне 19 лет, тогда же был установлен механизм ежегодного увеличения этого показателя. В 2021 г. ожидаемый период выплаты составит 22 года. В ФНПР считают, что эта практика снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных и «дискредитирует саму идею накопительной пенсии».