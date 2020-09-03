Россияне возвращают пенсионные накопления в ПФР

Россияне возвращают пенсионные накопления в ПФРДля негосударственных фондов итоги года могут оказаться печальными
Доходность от инвестирования средств Пенсионного фонда России (ПФР) по итогам первого полугодия оказалась выше средних результатов негосударственных пенсионных фондов (НПФ). «Это стимулирует людей переводить свои средства обратно в ПФР», — указывает Банк России в своем обзоре рынка НПФ. В этом году россияне уже подали 24 500 заявлений на возвращение пенсионных накоплений из НПФ в ПФР.
По данным ЦБ, число клиентов НПФ сокращается пятый квартал подряд. Если тенденция сохранится, итоги года для НПФ могут оказаться плачевными, предупреждают эксперты. «Если в прошлом году переводы осуществлялись чаще из одного НПФ в другой, то уже в первом полугодии наибольшее число заявлений было подано о возвращении средств из НПФ в ПФР, поэтому вполне возможен чистый отток средств из НПФ в ПФР по итогам года», — отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС брокера» Альберт Короев.