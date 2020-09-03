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Россияне возвращают пенсионные накопления в ПФР

Для негосударственных фондов итоги года могут оказаться печальными
Александра Кошкина
Не все пенсионные фонды одинаково прибыльны /Андрей Гордеев / Ведомости

Доходность от инвестирования средств Пенсионного фонда России (ПФР) по итогам первого полугодия оказалась выше средних результатов негосударственных пенсионных фондов (НПФ). «Это стимулирует людей переводить свои средства обратно в ПФР», — указывает Банк России в своем обзоре рынка НПФ. В этом году россияне уже подали 24 500 заявлений на возвращение пенсионных накоплений из НПФ в ПФР.

По данным ЦБ, число клиентов НПФ сокращается пятый квартал подряд. Если тенденция сохранится, итоги года для НПФ могут оказаться плачевными, предупреждают эксперты. «Если в прошлом году переводы осуществлялись чаще из одного НПФ в другой, то уже в первом полугодии наибольшее число заявлений было подано о возвращении средств из НПФ в ПФР, поэтому вполне возможен чистый отток средств из НПФ в ПФР по итогам года», — отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС брокера» Альберт Короев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных