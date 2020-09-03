Россияне возвращают пенсионные накопления в ПФР

По данным ЦБ, число клиентов НПФ сокращается пятый квартал подряд. Если тенденция сохранится, итоги года для НПФ могут оказаться плачевными, предупреждают эксперты. «Если в прошлом году переводы осуществлялись чаще из одного НПФ в другой, то уже в первом полугодии наибольшее число заявлений было подано о возвращении средств из НПФ в ПФР, поэтому вполне возможен чистый отток средств из НПФ в ПФР по итогам года», — отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС брокера» Альберт Короев.