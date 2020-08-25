Счетная палата сообщила о нарушениях пенсионных прав граждан

Счетная палата сообщила о нарушениях пенсионных прав гражданУ одних – несколько пенсионных счетов, у других – один СНИЛС на двоих
Несовершенство системы индивидуального (персонифицированного) учета и несоответствие данных, которые хранятся в Пенсионном фонде России (ПФР), Федеральной налоговой службе (ФНС) и загсах, приводят к частым нарушениям пенсионных прав граждан. К такому выводу пришла Счетная палата (СП) по итогам проверки территориальных отделений ПФР в Москве, Московской и Саратовской областях, а также в Межрегиональном информационном центре (МИЦ) ПФР.
Система индивидуального учета необходима для обеспечения достоверности о стаже и заработке человека, которые определяют будущий размер пенсии. Эти сведения хранятся на лицевом счете, которому присваивается номер СНИЛС. Однако проверка, проведенная Счетной палатой, показала, что эта система работает гладко далеко не всегда. Например, нередко Пенсионный фонд открывает на одного и того же человека два и более пенсионных счетов, которые впоследствии не объединяются. Часто отделения ПФР не объединяли эти счета. Были также случаи, когда один СНИЛС присваивался разным людям.