Счетная палата сообщила о нарушениях пенсионных прав граждан

Система индивидуального учета необходима для обеспечения достоверности о стаже и заработке человека, которые определяют будущий размер пенсии. Эти сведения хранятся на лицевом счете, которому присваивается номер СНИЛС. Однако проверка, проведенная Счетной палатой, показала, что эта система работает гладко далеко не всегда. Например, нередко Пенсионный фонд открывает на одного и того же человека два и более пенсионных счетов, которые впоследствии не объединяются. Часто отделения ПФР не объединяли эти счета. Были также случаи, когда один СНИЛС присваивался разным людям.