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Счетная палата сообщила о нарушениях пенсионных прав граждан

У одних – несколько пенсионных счетов, у других – один СНИЛС на двоих
Александра Кошкина
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Несовершенство системы индивидуального (персонифицированного) учета и несоответствие данных, которые хранятся в Пенсионном фонде России (ПФР), Федеральной налоговой службе (ФНС) и загсах, приводят к частым нарушениям пенсионных прав граждан. К такому выводу пришла Счетная палата (СП) по итогам проверки территориальных отделений ПФР в Москве, Московской и Саратовской областях, а также в Межрегиональном информационном центре (МИЦ) ПФР.

Система индивидуального учета необходима для обеспечения достоверности о стаже и заработке человека, которые определяют будущий размер пенсии. Эти сведения хранятся на лицевом счете, которому присваивается номер СНИЛС. Однако проверка, проведенная Счетной палатой, показала, что эта система работает гладко далеко не всегда. Например, нередко Пенсионный фонд открывает на одного и того же человека два и более пенсионных счетов, которые впоследствии не объединяются. Часто отделения ПФР не объединяли эти счета. Были также случаи, когда один СНИЛС присваивался разным людям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных