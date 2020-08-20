Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика Эксклюзивно по подписке

Рост безработицы и льготы бизнесу ослабили бюджет ПФР

Пенсионный фонд России в этом году может недосчитаться 559 млрд рублей
Александра Кошкина
Пенсионный фонд поддерживают бюджетные средства /Евгений Разумный / Ведомости

Введение самоизоляции и приостановка деятельности предприятий и организаций негативно отразились на исполнении бюджета Пенсионного фонда России (ПФР). Хотя за первое полугодие в ПФР поступило 4,8 трлн руб., что на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, однако этот рост произошел исключительно за счет средств федерального бюджета. Об этом сообщила в своем отчете Счетная палата (СП).

Из федерального бюджета в ПФР поступило 2,2 трлн руб. – на 38,2% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Доля бюджетных средств в доходах фонда, таким образом, выросла с 38,2 до 45,8%. Увеличенные трансферты из федерального бюджета связаны с тем, что в текущем году ПФР предоставляет россиянам семь новых выплат, пять из них – в рамках поддержки населения во время пандемии. Например, выплаты по 5000 руб. к концу июля получили более 3 млн семей с детьми в возрасте до трех лет. 16 млн семей получили выплаты по 10 000 руб. на 22,6 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет (по данным на 31 июля).

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных