Рост безработицы и льготы бизнесу ослабили бюджет ПФР

Из федерального бюджета в ПФР поступило 2,2 трлн руб. – на 38,2% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Доля бюджетных средств в доходах фонда, таким образом, выросла с 38,2 до 45,8%. Увеличенные трансферты из федерального бюджета связаны с тем, что в текущем году ПФР предоставляет россиянам семь новых выплат, пять из них – в рамках поддержки населения во время пандемии. Например, выплаты по 5000 руб. к концу июля получили более 3 млн семей с детьми в возрасте до трех лет. 16 млн семей получили выплаты по 10 000 руб. на 22,6 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет (по данным на 31 июля).