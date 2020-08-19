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Налоговая привлекательность российских офшоров повысится

Во внутренних офшорах налоговые условия будут лучше, чем на Кипре
Любовь Маврина
С поправками в Налоговый кодекс остров Русский получит наконец шанс хотя бы приблизиться к Октябрьскому /Юрий Смитюк / ТАСС

Добившись увеличения налогов на перечисление денег в международные квазиофшорные зоны (Кипр, Мальта, Люксембург), правительство намерено резко смягчить налоговый режим для резидентов российских «внутренних офшоров» – специальных административных районов (САР). Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, согласно которым зарегистрированные в САР международные холдинги будут освобождаться от налога на прибыль, перечисляемую их зарубежными подразделениями, а налог на дивиденды по акциям (долям) международных холдинговых компаний снизится до 5%.

Фактически для САР вводится налоговый режим, который действовал ранее для того же Кипра. Кроме того, в новых поправках в Налоговый кодекс специально оговаривается, что под льготный режим попадут международные компании, подразделения которых участвуют в реализации проектов по добыче полезных ископаемых.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных