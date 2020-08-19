Налоговая привлекательность российских офшоров повысится

Фактически для САР вводится налоговый режим, который действовал ранее для того же Кипра. Кроме того, в новых поправках в Налоговый кодекс специально оговаривается, что под льготный режим попадут международные компании, подразделения которых участвуют в реализации проектов по добыче полезных ископаемых.