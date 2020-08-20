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НПФ сумели отыграть падение I квартала

Но говорить о выходе отрасли из кризиса еще рано, указывают эксперты
Елена Ведерина
ПФР смогли нарастить объем средств /Максим Стулов / Ведомости

Восстановление фондового рынка на фоне роста экономической активности позволило негосударственным пенсионным фондам (НПФ) не только отыграть падение I квартала, но и нарастить объем пенсионных средств. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Банком России в аналитической записке «Тенденции рынка НПФ». Однако эксперты советуют не спешить с выводами о серьезных переменах к лучшему в отрасли – риски и основные проблемы остались прежними.

За апрель – июнь НПФ сумели нарастить объем средств по добровольным программам (пенсионные резервы) с 1,386 трлн до 1,435 трлн руб., так что июльские показатели выше, чем в докризисном январе. Вырос и объем средств пенсионных накоплений НПФ, которые подросли с показателя прошлого квартала в 2,822 трлн до 2,894 трлн руб., также превысив январский показатель (2,858 трлн).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных