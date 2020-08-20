НПФ сумели отыграть падение I квартала

НПФ сумели отыграть падение I кварталаНо говорить о выходе отрасли из кризиса еще рано, указывают эксперты
Восстановление фондового рынка на фоне роста экономической активности позволило негосударственным пенсионным фондам (НПФ) не только отыграть падение I квартала, но и нарастить объем пенсионных средств. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Банком России в аналитической записке «Тенденции рынка НПФ». Однако эксперты советуют не спешить с выводами о серьезных переменах к лучшему в отрасли – риски и основные проблемы остались прежними.
За апрель – июнь НПФ сумели нарастить объем средств по добровольным программам (пенсионные резервы) с 1,386 трлн до 1,435 трлн руб., так что июльские показатели выше, чем в докризисном январе. Вырос и объем средств пенсионных накоплений НПФ, которые подросли с показателя прошлого квартала в 2,822 трлн до 2,894 трлн руб., также превысив январский показатель (2,858 трлн).