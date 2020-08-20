НПФ сумели отыграть падение I квартала

Восстановление фондового рынка на фоне роста экономической активности позволило негосударственным пенсионным фондам (НПФ) не только отыграть падение I квартала, но и нарастить объем пенсионных средств. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Банком России в аналитической записке «Тенденции рынка НПФ». Однако эксперты советуют не спешить с выводами о серьезных переменах к лучшему в отрасли – риски и основные проблемы остались прежними.