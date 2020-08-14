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ЦБ хочет привлечь к венчурному финансированию НПФ

Средства негосударственных пенсионных фондов хотят использовать для прямых инвестиций
Михаил Сидоров
Участники рынка разошлись в оценке новых инициатив регулятора /Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России выпустил доклад по вопросам развития прямого инвестирования и краудфандинга, призвав заинтересованные организации к обсуждению предложенных в документе мер по снижению рисков прямых инвестиций. Как пояснили «Ведомостям» в пресс-службе ЦБ, авторам документа «в первую очередь интересно мнение лиц, которые уже пробовали альтернативные способы привлечения финансирования и видят конкретные барьеры, возникающие на практике». А также мнение потенциальных инвесторов и операторов инфраструктуры (например, инвестиционных платформ). «Большинство барьеров, выявленных на этапе подготовки доклада, «подсвечено» участниками финансового рынка – негосударственными пенсионными фондами, страховыми компаниями, фондами прямых инвестиций, банками», – подчеркивают в ЦБ.

Конечным итогом широкомасштабного обсуждения должен стать комплекс мер, которые позволят «сформировать доверительную среду, развить инфраструктуру прямых инвестиций, повысить доступность информации и удобство использования инструментов прямых инвестиций». А главное – обеспечить рост прямых инвестиций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных