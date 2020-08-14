ЦБ хочет привлечь к венчурному финансированию НПФ

Банк России выпустил доклад по вопросам развития прямого инвестирования и краудфандинга, призвав заинтересованные организации к обсуждению предложенных в документе мер по снижению рисков прямых инвестиций. Как пояснили «Ведомостям» в пресс-службе ЦБ, авторам документа «в первую очередь интересно мнение лиц, которые уже пробовали альтернативные способы привлечения финансирования и видят конкретные барьеры, возникающие на практике». А также мнение потенциальных инвесторов и операторов инфраструктуры (например, инвестиционных платформ). «Большинство барьеров, выявленных на этапе подготовки доклада, «подсвечено» участниками финансового рынка – негосударственными пенсионными фондами, страховыми компаниями, фондами прямых инвестиций, банками», – подчеркивают в ЦБ.