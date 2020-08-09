Рынок коллективных инвестиций выходит на новый уровень

Рынок коллективных инвестиций выходит на новый уровеньФинансовые организации сообщили о резком росте объемов биржевых и открытых ПИФов
Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) продолжают набирать популярность у инвесторов. Сбербанк заявил, что объем их биржевых ПИФов за первое полугодие увеличился более чем в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 2,2 млрд руб. Аналогичную тенденцию наблюдают и в «Тинькофф капитале» – рост с 860 млн руб. в конце 2019 г. до 6 млрд руб., т. е. в 7 раз за семь месяцев.
«Это связано с поиском альтернативы вкладам, ставки по которым снижаются, – объясняет генеральный директор управляющей компании (УК) «Тинькофф капитал» Руслан Мучипов. – Многие инвесторы биржевым ПИФам доверяют больше, чем, например, акциям отдельных компаний. Все наблюдали резкий обвал рынков из-за пандемии и понимали, что сейчас подходящий момент для инвестирования, но многие не знали, во что именно имеет смысл вложиться. Фонды, которые включают множество активов и при этом могут быть основаны на каких-то индексах или трендах, в этой ситуации оказываются оптимальным вариантом».