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Рынок коллективных инвестиций выходит на новый уровень

Финансовые организации сообщили о резком росте объемов биржевых и открытых ПИФов
Александра Кошкина
Россияне начали предпочитать ПИФы депозитам /Yuriko Nakao / REUTERS

Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) продолжают набирать популярность у инвесторов. Сбербанк заявил, что объем их биржевых ПИФов за первое полугодие увеличился более чем в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 2,2 млрд руб. Аналогичную тенденцию наблюдают и в «Тинькофф капитале» – рост с 860 млн руб. в конце 2019 г. до 6 млрд руб., т. е. в 7 раз за семь месяцев.

«Это связано с поиском альтернативы вкладам, ставки по которым снижаются, – объясняет генеральный директор управляющей компании (УК) «Тинькофф капитал» Руслан Мучипов. – Многие инвесторы биржевым ПИФам доверяют больше, чем, например, акциям отдельных компаний. Все наблюдали резкий обвал рынков из-за пандемии и понимали, что сейчас подходящий момент для инвестирования, но многие не знали, во что именно имеет смысл вложиться. Фонды, которые включают множество активов и при этом могут быть основаны на каких-то индексах или трендах, в этой ситуации оказываются оптимальным вариантом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных