Путин призвал «двадцатку» оказать дополнительную помощь развивающимся странам

Существенную поддержку развивающимся странам оказал МВФ и Всемирный банк, обратил внимание российский президент, по предложению которых «большая двадцатка» ввела временный мораторий на долговые выплаты. Это востребованная мера, однако она коснется лишь беднейших стран и не затрагивает долги частным кредиторам. В результате инициатива охватит только 4% от общей стоимости обслуживания долгов развивающихся стран в 2020 г., добавил Путин.