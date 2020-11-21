Путин призвал «двадцатку» оказать дополнительную помощь развивающимся странам
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости принять дополнительные меры поддержки развивающимся странам. Об этом он рассказал в своем выступлении на саммите G20.
Путин отметил, что из-за пандемии коронавируса фискальные доходы развивающихся стран и ряда стран с формирующейся рыночной экономикой значительно упали, при растущей необходимости выделения существенных средств на сдерживание распространения инфекции. Большой риск несет также и девальвация национальных валют, считает президент, что неизбежно повысит стоимость обслуживания государственных долгов, в особенности для стран с низкими доходами.
Существенную поддержку развивающимся странам оказал МВФ и Всемирный банк, обратил внимание российский президент, по предложению которых «большая двадцатка» ввела временный мораторий на долговые выплаты. Это востребованная мера, однако она коснется лишь беднейших стран и не затрагивает долги частным кредиторам. В результате инициатива охватит только 4% от общей стоимости обслуживания долгов развивающихся стран в 2020 г., добавил Путин.
«Думаю, нужны дополнительные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации и роста экономического и социального неравенства», — считает российский президент.
В своем выступлении на саммите Путин также назвал беспрецедентным масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 г.
Путин отметил, что пандемия коронавируса подорвала рост национальных экономик, унесла жизни сотен тысяч человек, миллионы людей по всему миру лишились работы. По мнению президента, несмотря на позитивные сигналы, главным риском остается долгосрочная «застойная» безработица, которая может спровоцировать рост бедности и социальной неустроенности. «Большая двадцатка» должна не допустить этого, добавил Путин.