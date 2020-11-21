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Путин назвал беспрецедентным масштаб мировых проблем в 2020 году

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Мировое сообщество столкнулось с беспрецедентными по масштабу проблемами в 2020 г., заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите G20.

«Масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 г., действительно является беспрецедентным. Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир со времен Великой депрессии, наверное, ещё не знал», — приводятся его слова на сайте Кремля.

Путин отметил, что пандемия коронавируса подорвала рост национальных экономик, унесла жизни сотен тысяч человек, миллионы людей по всему миру лишились работы. По мнению президента, несмотря на позитивные сигналы, главным риском остается долгосрочная «застойная» безработица, которая может спровоцировать рост бедности и социальной неустроенности. «Большая двадцатка» должна не допустить этого, добавил Путин.

Страны G20, опираясь на опыт глобального финансового кризиса 2008-2009 гг., запустили множество инициатив по купированию экономических рисков, связанных с пандемией коронавируса, и восстановлению деловой активности, отметил Путин.

«Наши страны сформировали пакет стимулов для мировой экономики совокупно в размере $12 трлн», — добавил президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных