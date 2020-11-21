Путин назвал беспрецедентным масштаб мировых проблем в 2020 году

Путин отметил, что пандемия коронавируса подорвала рост национальных экономик, унесла жизни сотен тысяч человек, миллионы людей по всему миру лишились работы. По мнению президента, несмотря на позитивные сигналы, главным риском остается долгосрочная «застойная» безработица, которая может спровоцировать рост бедности и социальной неустроенности. «Большая двадцатка» должна не допустить этого, добавил Путин.