Путин пообещал финансовую поддержку Псковской области

Также Ведерников отметил, что для борьбы с последствиями пандемии коронавируса правительство региона увеличило дефицит бюджета почти на два млрд руб. «Учитывая уровень госдолга, у нас просто нет возможности брать новые кредиты», — пояснил губернатор. Псковская область получила от правительства 377 млн руб., однако кассовый разрыв составляет около 1 млрд 150 млн руб. Ведерников отметил, что без дополнительной помощи регион не сможет благополучно закончить финансовый год.