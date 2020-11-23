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Путин пообещал финансовую поддержку Псковской области

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Президент России Владимир Путин пообещал губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову оказать финансовую поддержку региону для решения социально-экономических проблем. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Обязательно проработаем, и поддержка будет. А конкретные параметры, пожалуйста, согласуйте с соответствующими профильными ведомствами правительства Российской Федерации», — сказал Путин Ведерникову. 

В ходе встречи губернатор сообщил, что Псковской области необходимо около 500 млн руб. для закупки медицинской техники по направлениям «Офтальмология», «Урология», «Оториноларингология» и «Неврология». Он попросил Путина дать поручение правительству, чтобы эти средства были выделены в 2021 году. 

Также Ведерников отметил, что для борьбы с последствиями пандемии коронавируса правительство региона увеличило дефицит бюджета почти на два млрд руб. «Учитывая уровень госдолга, у нас просто нет возможности брать новые кредиты», — пояснил губернатор. Псковская область получила от правительства 377 млн руб., однако кассовый разрыв составляет около 1 млрд 150 млн руб. Ведерников отметил, что без дополнительной помощи регион не сможет благополучно закончить финансовый год. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных