Путин пообещал финансовую поддержку Псковской области
Президент России Владимир Путин пообещал губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову оказать финансовую поддержку региону для решения социально-экономических проблем. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
«Обязательно проработаем, и поддержка будет. А конкретные параметры, пожалуйста, согласуйте с соответствующими профильными ведомствами правительства Российской Федерации», — сказал Путин Ведерникову.
В ходе встречи губернатор сообщил, что Псковской области необходимо около 500 млн руб. для закупки медицинской техники по направлениям «Офтальмология», «Урология», «Оториноларингология» и «Неврология». Он попросил Путина дать поручение правительству, чтобы эти средства были выделены в 2021 году.
Также Ведерников отметил, что для борьбы с последствиями пандемии коронавируса правительство региона увеличило дефицит бюджета почти на два млрд руб. «Учитывая уровень госдолга, у нас просто нет возможности брать новые кредиты», — пояснил губернатор. Псковская область получила от правительства 377 млн руб., однако кассовый разрыв составляет около 1 млрд 150 млн руб. Ведерников отметил, что без дополнительной помощи регион не сможет благополучно закончить финансовый год.