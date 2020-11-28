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Кудрин спрогнозировал падение российской экономики на 4,5%

Ведомости

Падение российской экономики в 2020 г. может составить 4,5%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передают «РИА Новости».

«Европейская экономика на 8% примерно, даже почти на 9%, упадет, Великобритания — на 11%. Мы, как официальная статистика говорит, на 3,9% ВВП. Я думаю, больше 4% будет, даже 4,5%», — заявил он в ходе выступления на гражданском форуме ОНФ.

Кудрин также рассказал, что падение уровня жизни за последние пять лет составило примерно 10%, во II квартале текущего года этот показатель упал на 8%, а в III – на 4,5%. Количество бедных вырастет на 1 млн человек, и в ближайшие годы ситуацию не удастся резко улучшить, считает он.

Это означает, что государство должно будет сфокусироваться на гражданах, которым необходима поддержка, заключил Кудрин.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста ВВП России с 2,8% до 2,5% в 2021 г. МВФ положительно оценил антикризисные меры российского правительства, которые позволили «сдержать спад и способствовали более сильному, чем прогнозировалось, восстановлению ВВП в III квартале».

По оценкам Минэкономразвития России, по итогам 2020 г. спад экономики страны составит 3,9%. У ЦБ прогноз менее оптимистичный — 4-5%. Также свои ожидания впервые опубликовала Счетная палата. Там полагают, что снижение ВВП в текущем году составит 4,2-4,8%.

Ранее по теме: Набиуллина назвала срок завершения проведения мягкой политики ЦБ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных