Кудрин спрогнозировал падение российской экономики на 4,5%
Падение российской экономики в 2020 г. может составить 4,5%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передают «РИА Новости».
«Европейская экономика на 8% примерно, даже почти на 9%, упадет, Великобритания — на 11%. Мы, как официальная статистика говорит, на 3,9% ВВП. Я думаю, больше 4% будет, даже 4,5%», — заявил он в ходе выступления на гражданском форуме ОНФ.
Кудрин также рассказал, что падение уровня жизни за последние пять лет составило примерно 10%, во II квартале текущего года этот показатель упал на 8%, а в III – на 4,5%. Количество бедных вырастет на 1 млн человек, и в ближайшие годы ситуацию не удастся резко улучшить, считает он.
Это означает, что государство должно будет сфокусироваться на гражданах, которым необходима поддержка, заключил Кудрин.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста ВВП России с 2,8% до 2,5% в 2021 г. МВФ положительно оценил антикризисные меры российского правительства, которые позволили «сдержать спад и способствовали более сильному, чем прогнозировалось, восстановлению ВВП в III квартале».
По оценкам Минэкономразвития России, по итогам 2020 г. спад экономики страны составит 3,9%. У ЦБ прогноз менее оптимистичный — 4-5%. Также свои ожидания впервые опубликовала Счетная палата. Там полагают, что снижение ВВП в текущем году составит 4,2-4,8%.