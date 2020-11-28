Кудрин спрогнозировал падение российской экономики на 4,5%

Кудрин также рассказал, что падение уровня жизни за последние пять лет составило примерно 10%, во II квартале текущего года этот показатель упал на 8%, а в III – на 4,5%. Количество бедных вырастет на 1 млн человек, и в ближайшие годы ситуацию не удастся резко улучшить, считает он.