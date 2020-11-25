Набиуллина назвала срок завершения проведения мягкой политики ЦБ
Базовый сценарий Банка России предполагает переход от проводимой сейчас мягкой денежно-кредитной политики к нейтральной в 2022 г., заявила в ходе выступления в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Сейчас в базовом сценарии мы предполагаем, что и в 2021 г. политика (денежно-кредитная (ДКП). — Прим. Ред.) будет оставаться мягкой. Если экономика будет восстанавливаться в соответствии с базовым сценарием, мы начнем переходить к нейтральной политике где-то в середине этого трехлетнего цикла», — сказала она.
При этом Набиуллина подчеркнула, что ЦБ будет корректировать свою политику в зависимости от развития ситуации с пандемией коронавируса, ее влияния на экономику, спрос и доходы населения. По ее словам, регулятор также имеет дезинфляционный сценарий, в рамках которого при падении спроса в России ЦБ будет дольше проводить мягкую ДКП и продолжит снижать ключевую ставку.
ЦБ перешел к мягкой ДКП в апреле этого года в связи с падением спроса в России и усилением дезинфекционных факторов на фоне пандемии коронавируса. В итоге регулятор снизил ключевую ставку до минимального исторического уровня в 4,25% годовых. При этом совет директоров не исключил ее дальнейшего уменьшения.
Согласно обновленному прогнозу ЦБ, ВВП России по итогам 2020 г. сократится на 4-5%. При этом в 2021 г. произойдет восстановление экономики на уровне 3-4%. В последующие годы рост продолжится, но не будет превышать 3,5%, считает регулятор.