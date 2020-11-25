Набиуллина назвала срок завершения проведения мягкой политики ЦБ

При этом Набиуллина подчеркнула, что ЦБ будет корректировать свою политику в зависимости от развития ситуации с пандемией коронавируса, ее влияния на экономику, спрос и доходы населения. По ее словам, регулятор также имеет дезинфляционный сценарий, в рамках которого при падении спроса в России ЦБ будет дольше проводить мягкую ДКП и продолжит снижать ключевую ставку.