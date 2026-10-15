Минэнерго планирует подготовить 300 000 специалистов для ТЭК к 2030 году
Россия намерена подготовить около 300 000 новых специалистов для топливно-энергетического комплекса к 2030 г. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев в интервью журналисту ИС «Вести» Александре Суворовой.
По его словам, работа ведется совместно с Минпросвещения и Минобразования. Ведомства формируют отраслевой заказ с учетом необходимого количества специалистов, их профилей, регионов подготовки и сроков обучения. Цивилев отметил, что Минэнерго готово принимать на работу выпускников, получивших необходимую квалификацию.
Отдельное внимание власти уделят подготовке будущих инженеров со школьной скамьи. С 1 сентября 2027 г. в российских школах должен заработать новый стандарт обучения в инженерных классах.
Цивилев подчеркнул, что цель подготовки – сформировать специалистов, способных принимать эффективные решения в сложных условиях и самостоятельно реализовывать их на практике. По его словам, для этого требуется особый подход к обучению, основанный на развитии инженерного мышления.
10 сентября в Минобрнауки РФ сообщили, что в России в 2027 г. проведут новый конкурсный отбор в инженерные школы, чтобы распространить опыт и привлечь еще больше университетов и индустриальных партнеров. Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев отметил, что формирование инженера начинается в университете, где теория должна с первых курсов сочетаться с практическими задачами экономики. По его словам, сегодня недостаточно готовить выпускников «для какой-нибудь отрасли» – необходимо ориентировать их на конкретные технологические вызовы и проекты при тесном взаимодействии с бизнесом. В России уже работают 50 передовых инженерных школ. Их индустриальными партнерами стали более 350 компаний, среди которых «Ростех», «Росатом», «Роскосмос», «Сибур холдинг» и «Газпром нефть».