Минэнерго планирует подготовить 300 000 специалистов для ТЭК к 2030 году

10 сентября в Минобрнауки РФ сообщили, что в России в 2027 г. проведут новый конкурсный отбор в инженерные школы, чтобы распространить опыт и привлечь еще больше университетов и индустриальных партнеров. Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев отметил, что формирование инженера начинается в университете, где теория должна с первых курсов сочетаться с практическими задачами экономики. По его словам, сегодня недостаточно готовить выпускников «для какой-нибудь отрасли» – необходимо ориентировать их на конкретные технологические вызовы и проекты при тесном взаимодействии с бизнесом. В России уже работают 50 передовых инженерных школ. Их индустриальными партнерами стали более 350 компаний, среди которых «Ростех», «Росатом», «Роскосмос», «Сибур холдинг» и «Газпром нефть».