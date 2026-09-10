Минобрнауки: в 2027 году проведут новый конкурсный отбор в инженерные школы
В России в 2027 г. проведут новый конкурсный отбор в инженерные школы, чтобы распространить опыт и привлечь еще больше университетов и индустриальных партнеров. Об этом заявили «РИА Новости» в Минобрнауки РФ.
Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев отметил, что формирование инженера начинается в университете, где теория должна с первых курсов сочетаться с практическими задачами экономики. По его словам, сегодня недостаточно готовить выпускников «для какой-нибудь отрасли» – необходимо ориентировать их на конкретные технологические вызовы и проекты при тесном взаимодействии с бизнесом.
В России уже работают 50 передовых инженерных школ. Их индустриальными партнерами стали более 350 компаний, среди которых «Ростех», «Росатом», «Роскосмос», «Сибур Холдинг» и «Газпром нефть».
Российская система инженерного образования переходит от отдельных изменений к комплексной перестройке подходов к подготовке специалистов. Фундаментальные знания в университетах планируется теснее связывать с проектной работой и реальными задачами индустриальных партнеров.
28 августа в «Ростех» сообщали, что к 2028 г. потребуется дополнительно более 100 000 сотрудников. Сейчас на предприятиях госкорпорации работают более 730 000 специалистов. В корпорации уточнили, что подготовка кадров уже ведется через профильные образовательные программы. В инженерных классах «Ростеха» обучаются 5500 детей, а около 4000 студентов получают образование по целевым договорам. Основными направлениями подготовки стали авиационная отрасль, информационные технологии, инженерные специальности и научно-практические направления. К 2036 г. «Ростех» планирует увеличить долю инженеров в общей численности сотрудников с 15 до 20%, а научных работников – с 5 до 10%.