Минобрнауки: в 2027 году проведут новый конкурсный отбор в инженерные школы

28 августа в «Ростех» сообщали, что к 2028 г. потребуется дополнительно более 100 000 сотрудников. Сейчас на предприятиях госкорпорации работают более 730 000 специалистов. В корпорации уточнили, что подготовка кадров уже ведется через профильные образовательные программы. В инженерных классах «Ростеха» обучаются 5500 детей, а около 4000 студентов получают образование по целевым договорам. Основными направлениями подготовки стали авиационная отрасль, информационные технологии, инженерные специальности и научно-практические направления. К 2036 г. «Ростех» планирует увеличить долю инженеров в общей численности сотрудников с 15 до 20%, а научных работников – с 5 до 10%.