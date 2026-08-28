Ростеху потребуется более 100 000 новых специалистов к 2028 году
Госкорпорации «Ростех» к 2028 г. потребуется дополнительно более 100 000 сотрудников. Об этом ТАСС сообщили в корпорации на форуме «Технопром-2026».
Сейчас на предприятиях «Ростеха» работают более 730 000 специалистов.
В корпорации уточнили, что подготовка кадров уже ведется через профильные образовательные программы. В инженерных классах «Ростеха» обучаются 5500 детей, а около 4000 студентов получают образование по целевым договорам. Основными направлениями подготовки стали авиационная отрасль, информационные технологии, инженерные специальности и научно-практические направления.
К 2036 г. «Ростех» планирует увеличить долю инженеров в общей численности сотрудников с 15% до 20%, а научных работников – с 5% до 10%. Кроме того, в корпорации ожидают появление новой категории специалистов – «фиолетовых воротничков», или прединженеров, которые будут обладать компетенциями в области искусственного интеллекта, робототехники и цифровых технологий.
15 июля глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что чистая прибыль госкорпорации «Ростех» в 2025 г. снизилась на 42% по сравнению с 2024 г. (до 76,4 млрд руб.). При этом выручка выросла на 25%. Чемезов отметил нехватку средств на инвестиционные проекты. При этом глава «Ростеха» подчеркнул, что все контракты, которые подписывает компания, как правило, завершаются во втором полугодии. Поэтому и основная часть выручки приходится на второе полугодие. Тем не менее сейчас наблюдается рост выручки от гражданской продукции. Чемезов отмечает, что по году она вырастет примерно на 20% по сравнению с 2025 г.