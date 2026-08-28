Ростеху потребуется более 100 000 новых специалистов к 2028 году

15 июля глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что чистая прибыль госкорпорации «Ростех» в 2025 г. снизилась на 42% по сравнению с 2024 г. (до 76,4 млрд руб.). При этом выручка выросла на 25%. Чемезов отметил нехватку средств на инвестиционные проекты. При этом глава «Ростеха» подчеркнул, что все контракты, которые подписывает компания, как правило, завершаются во втором полугодии. Поэтому и основная часть выручки приходится на второе полугодие. Тем не менее сейчас наблюдается рост выручки от гражданской продукции. Чемезов отмечает, что по году она вырастет примерно на 20% по сравнению с 2025 г.