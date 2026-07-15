Чемезов предупредил о нехватке средств у «Ростеха» на новые инвестпроекты

При этом глава «Ростеха» подчеркнул, что все контракты, которые подписывает компания, как правило, завершаются во втором полугодии. Поэтому и основная часть выручки приходится на второе полугодие. Тем не менее сейчас наблюдается рост выручки от гражданской продукции. Чемезов отмечает, что по году она вырастет примерно на 20% по сравнению с 2025 г.