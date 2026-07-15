Чемезов предупредил о нехватке средств у «Ростеха» на новые инвестпроекты
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что чистая прибыль госкорпорации «Ростех» в 2025 г. снизилась на 42% по сравнению с 2024 г. (до 76,4 млрд руб.). При этом выручка выросла на 25%. Это следует из стенограммы встречи на сайте правительства.
«Своих денег, к сожалению, у нас не так много, для того чтобы запускать какие‑то инвестиционные проекты», – пояснил Чемезов.
При этом глава «Ростеха» подчеркнул, что все контракты, которые подписывает компания, как правило, завершаются во втором полугодии. Поэтому и основная часть выручки приходится на второе полугодие. Тем не менее сейчас наблюдается рост выручки от гражданской продукции. Чемезов отмечает, что по году она вырастет примерно на 20% по сравнению с 2025 г.
7 мая Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что выручка «Ростеха» по итогам 2025 г. составила 4,5 трлн руб. Он напомнил, что в прошлом году «Ростех» утвердил новую стратегию до 2036 г. Среди ключевых целей корпорации – полное и своевременное исполнение гособоронзаказа, рост объема экспорта, сохранение лидирующих позиций в рейтинге военно-технического сотрудничества и рост гражданской продукции.
15 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что «Ростех» продолжает создание инновационных и критически важных продуктов, несмотря на санкции. Он подчеркнул, что подобная активная работа ведется и в целом по всей России, но в текущих условиях необходимо «действовать максимально проактивно».