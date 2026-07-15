Мишустин: Ростех в условиях санкций производит критически необходимые материалы

Он подчеркнул, что подобная активная работа ведется и в целом по всей России. При этом, по словам Мишустина, в текущих условиях важно «действовать максимально проактивно». Премьер объяснил, что просто осваивать выпуск продукции, которая раньше импортировалась из других стран, недостаточно: нужно создавать передовые изделия с новыми характеристиками.