Мишустин: Ростех в условиях санкций производит критически необходимые материалы
«Ростех» продолжает создание инновационных и критически важных продуктов, несмотря на санкции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой госкорпорации Сергеем Чемезовым.
«Несмотря на беспрецедентные санкции, сотни ведущих научных организаций, производственных предприятий "Ростеха" продолжают создавать критически необходимые материалы, комплектующее оборудование, разрабатывают инновационные системы, цифровые решения», – сказал председатель правительства.
Он подчеркнул, что подобная активная работа ведется и в целом по всей России. При этом, по словам Мишустина, в текущих условиях важно «действовать максимально проактивно». Премьер объяснил, что просто осваивать выпуск продукции, которая раньше импортировалась из других стран, недостаточно: нужно создавать передовые изделия с новыми характеристиками.
6 июля Мишустин говорил, что Россия продолжает постепенно формировать технологический суверенитет и по-настоящему независимую промышленность. Он отмечал, что в стране укрепляются ключевые отрасли промышленности, несмотря на антироссийские санкции. По мнению председателя правительства, это произошло благодаря координации усилий государства и бизнеса.
7 июля президент РФ Владимир Путин говорил, что объем российского несырьевого неэнергетического экспорта в 2025 г. увеличился на 9% по сравнению с предыдущим годом. Он отметил, что российские экспортеры продолжают работать в непростых условиях.