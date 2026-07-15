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Мишустин: Ростех в условиях санкций производит критически необходимые материалы

Ведомости

«Ростех» продолжает создание инновационных и критически важных продуктов, несмотря на санкции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой госкорпорации Сергеем Чемезовым.

«Несмотря на беспрецедентные санкции, сотни ведущих научных организаций, производственных предприятий "Ростеха" продолжают создавать критически необходимые материалы, комплектующее оборудование, разрабатывают инновационные системы, цифровые решения», – сказал председатель правительства.

Он подчеркнул, что подобная активная работа ведется и в целом по всей России. При этом, по словам Мишустина, в текущих условиях важно «действовать максимально проактивно». Премьер объяснил, что просто осваивать выпуск продукции, которая раньше импортировалась из других стран, недостаточно: нужно создавать передовые изделия с новыми характеристиками.

6 июля Мишустин говорил, что Россия продолжает постепенно формировать технологический суверенитет и по-настоящему независимую промышленность. Он отмечал, что в стране укрепляются ключевые отрасли промышленности, несмотря на антироссийские санкции. По мнению председателя правительства, это произошло благодаря координации усилий государства и бизнеса.

7 июля президент РФ Владимир Путин говорил, что объем российского несырьевого неэнергетического экспорта в 2025 г. увеличился на 9% по сравнению с предыдущим годом. Он отметил, что российские экспортеры продолжают работать в непростых условиях.

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