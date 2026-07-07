Путин: РФ увеличила объем несырьевого неэнергетического экспорта на 9%

Никишина, в свою очередь, заявила, что считает ошибочной точку зрения о ненужности экспорта из-за его влияния на внутренний рынок и курс рубля. По ее словам, ни одна страна не может занимать сильные позиции в мировой экономике без развитого несырьевого экспорта. Кроме того, в условиях замедления экономики экспорт остается одним из ключевых факторов роста, обеспечивая предприятия дополнительными рынками сбыта, выручкой, налоговыми поступлениями и рабочими местами.