Путин: РФ увеличила объем несырьевого неэнергетического экспорта на 9%
Объем российского несырьевого неэнергетического экспорта в 2025 г. увеличился на 9% по сравнению с предыдущим годом. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с генеральным директором Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероникой Никишиной.
Глава государства отметил, что российские экспортеры продолжают работать в непростых условиях.
«Но все-таки при поддержке экспортного центра, всей группы экспортного центра удалось в 2025 г. по сравнению с 2024 увеличить объем несырьевого экспорта неэнергетического на 9%. Это получилось 1,7 трлн руб.», – сказал Путин.
Никишина, в свою очередь, заявила, что считает ошибочной точку зрения о ненужности экспорта из-за его влияния на внутренний рынок и курс рубля. По ее словам, ни одна страна не может занимать сильные позиции в мировой экономике без развитого несырьевого экспорта. Кроме того, в условиях замедления экономики экспорт остается одним из ключевых факторов роста, обеспечивая предприятия дополнительными рынками сбыта, выручкой, налоговыми поступлениями и рабочими местами.
Глава РЭЦ также отметила, что западные санкции с 2022 г. были направлены на вытеснение российских компаний с зарубежных рынков, чтобы ослабить страну. Но России удалось переориентировать экспортные потоки на рынки дружественных государств.
«Сейчас наша главная задача – это достижение национальных целей развития, которые вы поставили перед правительством: к 2030 г. обеспечить прирост экспорта на две трети относительно 2023 г.», – подчеркнула глава РЭЦ.
До этого встречу президента с Никишиной анонсировал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. Он отмечал, что продвижение несырьевого и неэнергетического экспорта – это важнейшая часть экономики.