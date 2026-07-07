Путин встретится с гендиректором РЭЦ Вероникой Никишиной

Никишина сообщала, что за предыдущие четыре года при поддержке РЭЦ объем несырьевого экспорта превысил 5,2 трлн руб. Она отмечала, что центр предоставляет экспортерам инструменты на всех этапах работы – от появления идеи до заключения сделки и последующего сопровождения поставок. По ее данным, региональные команды центра работают практически во всех субъектах России, а центры поддержки экспорта малого и среднего бизнеса созданы в 83 регионах. С 2020 г. число экспортеров в сегменте МСП, по ее данным, почти удвоилось.