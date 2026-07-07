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Путин встретится с гендиректором РЭЦ Вероникой Никишиной

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с гендиректором Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероникой Никишиной. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Организация, которая как раз занимается продвижением несырьевого, неэнергетического экспорта. Важнейшая часть экономики, причем та, которая в последние годы демонстрирует устойчивый рост. И вот об этом сегодня как раз пойдет речь», – пояснил представитель Кремля.

Предыдущая встреча Путина с Никишиной состоялась 3 апреля 2025 г. Тогда глава РЭЦ доложила президенту о развитии российского несырьевого неэнергетического экспорта, а также о работе государственных институтов развития по реализации экспортного потенциала отечественных компаний.

Никишина сообщала, что за предыдущие четыре года при поддержке РЭЦ объем несырьевого экспорта превысил 5,2 трлн руб. Она отмечала, что центр предоставляет экспортерам инструменты на всех этапах работы – от появления идеи до заключения сделки и последующего сопровождения поставок. По ее данным, региональные команды центра работают практически во всех субъектах России, а центры поддержки экспорта малого и среднего бизнеса созданы в 83 регионах. С 2020 г. число экспортеров в сегменте МСП, по ее данным, почти удвоилось.

Кроме того, Никишина рассказывала, что обновленная стратегия группы ВЭБ.РФ предусматривает обеспечение к 2030 г. не менее 12 трлн руб. несырьевого экспорта.

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