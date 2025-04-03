Гендиректор РЭЦ Никишина доложила Путину об итогах работы за семь лет
Гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) Вероника Никишина доложила президенту РФ Владимиру Путину о результатах работы организации за семь лет, направлениях ее деятельности, географии экспортных поставок. Информация о рабочей встрече опубликована на сайте Кремля.
Никишина сообщила, что за предыдущие четыре года организация поддержала несырьевой экспорт более чем на 5,2 трлн руб. По ее словам, в РЭЦ есть набор инструментов для каждого этапа жизненного цикла экспортера – от появлении идеи до сделки «и даже послепродажного обслуживания». При этом практически в каждом субъекте РФ работают региональные команды. Центры поддержки экспорта для продвижения поставщиков сектора малого и среднего бизнеса есть в 83 субъектах. Количество экспортеров МСП-сегмента выросло почти вдвое с 2020 г.
«Мы понимаем, как решать эту задачу, мы к ней готовы», – подчеркнула глава РЭЦа, отметив, что речь о расширении географии экспортных поставок и росте ассортимента номенклатуры продукции.
Отдельное внимание Никишина уделила программе «Сделано в России», назвав ее очень эффективным инструментом повышения узнаваемости продукции РФ за границей. Она поблагодарила Путина за поддержку этой программы. По словам главы организации, с прошлого года было проведено пять фестивалей в провинциях Китая и Объединенных Арабских Эмиратах, а в 2025 г. при поддержке президента программа стала правительственной. РЭЦ формирует с профильными министерствами план мероприятий.
Касательно сотрудничества с Агентством стратегических инициатив (АСИ) Никишина отметила, что с текущего года «Сделано в России» становится партнером конкурса брендов «Знай наших». Победители смогут получить право на все меры поддержки по продвижению программы «Сделано в России».
Цель нарастить несырьевой неэнергетический экспорт РФ за последующие шесть лет к 2030 г. на две трети была обозначена в послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 г., а также в указе о национальных целях развития.