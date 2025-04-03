Гендиректор РЭЦ Никишина доложила Путину об итогах работы за семь лет

Никишина сообщила, что за предыдущие четыре года организация поддержала несырьевой экспорт более чем на 5,2 трлн руб. По ее словам, в РЭЦ есть набор инструментов для каждого этапа жизненного цикла экспортера – от появлении идеи до сделки «и даже послепродажного обслуживания». При этом практически в каждом субъекте РФ работают региональные команды. Центры поддержки экспорта для продвижения поставщиков сектора малого и среднего бизнеса есть в 83 субъектах. Количество экспортеров МСП-сегмента выросло почти вдвое с 2020 г.