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Гендиректор РЭЦ Никишина доложила Путину об итогах работы за семь лет

Ведомости

Гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) Вероника Никишина доложила президенту РФ Владимиру Путину о результатах работы организации за семь лет, направлениях ее деятельности, географии экспортных поставок. Информация о рабочей встрече опубликована на сайте Кремля.

Никишина сообщила, что за предыдущие четыре года организация поддержала несырьевой экспорт более чем на 5,2 трлн руб. По ее словам, в РЭЦ есть набор инструментов для каждого этапа жизненного цикла экспортера – от появлении идеи до сделки «и даже послепродажного обслуживания». При этом практически в каждом субъекте РФ работают региональные команды. Центры поддержки экспорта для продвижения поставщиков сектора малого и среднего бизнеса есть в 83 субъектах. Количество экспортеров МСП-сегмента выросло почти вдвое с 2020 г.

По словам Никишиной, в 2024 г. была утверждена обновленная стратегия группы ВЭБ. Перед РЭЦом стоит цель до 2030 г. обеспечить не менее 12 трлн руб. несырьевого экспорта.

«Мы понимаем, как решать эту задачу, мы к ней готовы», – подчеркнула глава РЭЦа, отметив, что речь о расширении географии экспортных поставок и росте ассортимента номенклатуры продукции.

Отдельное внимание Никишина уделила программе «Сделано в России», назвав ее очень эффективным инструментом повышения узнаваемости продукции РФ за границей. Она поблагодарила Путина за поддержку этой программы. По словам главы организации, с прошлого года было проведено пять фестивалей в провинциях Китая и Объединенных Арабских Эмиратах, а в 2025 г. при поддержке президента программа стала правительственной. РЭЦ формирует с профильными министерствами план мероприятий.

Касательно сотрудничества с Агентством стратегических инициатив (АСИ) Никишина отметила, что с текущего года «Сделано в России» становится партнером конкурса брендов «Знай наших». Победители смогут получить право на все меры поддержки по продвижению программы «Сделано в России».

Цель нарастить несырьевой неэнергетический экспорт РФ за последующие шесть лет к 2030 г. на две трети была обозначена в послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 г., а также в указе о национальных целях развития.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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