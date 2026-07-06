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Главная / Бизнес /

Мишустин: Россия планомерно формирует технологический суверенитет

РФ укрепила промышленность в условиях санкций, указал премьер
Валерия Хлобыстова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил на пленарном заседании выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. «Ведомости» собрали его главные заявления.

О достижениях российской промышленности

  • Россия продолжает постепенно формировать технологический суверенитет и по-настоящему независимую промышленность.

  • Укрепление ключевых отраслей промышленности состоялось в России в условиях санкций. Это произошло благодаря координации усилий государства и бизнеса.

  • Для Москвы важно выйти на новый инвестиционный цикл в ближайшее время. По мнению Мишустина, это нужно сделать не позднее 2027 г.

  • За три года рост обрабатывающей промышленности в России составил почти 23%, что стало уникальным для страны результатом. По итогам 2026 г. ожидается рост примерно на 1%.

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Экономика / Макроэкономика и бюджет

  • Производство судов различных типов в России продвигается быстрее запланированных темпов. За 2025 г. и первую половину 2026 г. было сдано уже более 150 кораблей, в том числе рыбопромысловых.

  • В сфере микроэлектроники Россия движется по пути локализации всей цепочки выпуска чипов.

  • Российские специалисты уже начали проектирование полностью российского танкера для перевозки СПГ. Судно может стать основой грузового флота на стратегических маршрутах Северного морского пути.

О взаимодействии с зарубежными партнерами

  • Россия готова сотрудничать с другими странами, следуя принципам взаимного уважения и основываясь на равноправии государств.

  • Страна преодолела значительную часть пути к технологической независимости в авиастроении. Ряд государств интересуется российскими вертолетами «Ансат» и Ка-226Т.

  • Москва заинтересована в разработке судов различного назначения и подводных робототехнических комплексов во взаимодействии с Индонезией. Кроме того, Россия готова сотрудничать иностранным партнером в области металлургии, фармацевтики, секторе медицинской техники и технологиях, связанных с кибербезопасностью.

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Политика / Международные отношения

  • В 2025 г. Россия нарастила несырьевой неэнергетический экспорт более чем на 11%. Наиболее активная положительная динамика наблюдалась с Китаем, Индией, Белоруссией и Казахстаном.

  • России важно участвовать в обмене с международными партнерами для получения наукоемких и технологичных компетенций. «Вместе мы можем ускорить реализацию многих наукоемких проектов», – сказал Мишустин.

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