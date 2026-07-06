Мишустин: Россия планомерно формирует технологический суверенитет

Мишустин: Россия планомерно формирует технологический суверенитетРФ укрепила промышленность в условиях санкций, указал премьер
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил на пленарном заседании выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. «Ведомости» собрали его главные заявления.
О достижениях российской промышленности
Россия продолжает постепенно формировать технологический суверенитет и по-настоящему независимую промышленность.
Укрепление ключевых отраслей промышленности состоялось в России в условиях санкций. Это произошло благодаря координации усилий государства и бизнеса.
Для Москвы важно выйти на новый инвестиционный цикл в ближайшее время. По мнению Мишустина, это нужно сделать не позднее 2027 г.
За три года рост обрабатывающей промышленности в России составил почти 23%, что стало уникальным для страны результатом. По итогам 2026 г. ожидается рост примерно на 1%.
Производство судов различных типов в России продвигается быстрее запланированных темпов. За 2025 г. и первую половину 2026 г. было сдано уже более 150 кораблей, в том числе рыбопромысловых.
В сфере микроэлектроники Россия движется по пути локализации всей цепочки выпуска чипов.
Российские специалисты уже начали проектирование полностью российского танкера для перевозки СПГ. Судно может стать основой грузового флота на стратегических маршрутах Северного морского пути.
О взаимодействии с зарубежными партнерами
Россия готова сотрудничать с другими странами, следуя принципам взаимного уважения и основываясь на равноправии государств.
Страна преодолела значительную часть пути к технологической независимости в авиастроении. Ряд государств интересуется российскими вертолетами «Ансат» и Ка-226Т.
Москва заинтересована в разработке судов различного назначения и подводных робототехнических комплексов во взаимодействии с Индонезией. Кроме того, Россия готова сотрудничать иностранным партнером в области металлургии, фармацевтики, секторе медицинской техники и технологиях, связанных с кибербезопасностью.
В 2025 г. Россия нарастила несырьевой неэнергетический экспорт более чем на 11%. Наиболее активная положительная динамика наблюдалась с Китаем, Индией, Белоруссией и Казахстаном.
России важно участвовать в обмене с международными партнерами для получения наукоемких и технологичных компетенций. «Вместе мы можем ускорить реализацию многих наукоемких проектов», – сказал Мишустин.