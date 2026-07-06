Мишустин: Россия и Белоруссия создадут объединенную транспортную систему

«БелТА» со ссылкой на пресс-службу национального аэропорта «Минск» сообщила, что «Аэрофлот» с 5 июля запустил прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Минском. Полеты будут выполняться три раза в неделю. В аэропорту подчеркнули, что новый рейс является «перспективно важным для укрепления деловых, промышленных и туристических связей, делая более доступными поездки между крупными экономическими центрами России и Беларуси». О планах запустить рейсы сообщал гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на Петербургском экономическом форуме.