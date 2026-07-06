Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,433-0,5%CHKZ15 4000%KAZT272,2+0,29%IMOEX2 236,34-0,29%RTSI912,25-0,29%RGBI112,19+0,21%RGBITR748,24+0,31%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мишустин: Россия и Белоруссия создадут объединенную транспортную систему

Ведомости

Россия и Белоруссия продолжают работу по формированию объединенной транспортной системы Союзного государства. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным на полях международной промышленной выставки «Иннопром».

По словам главы российского правительства, одним из практических шагов в реализации этой инициативы стал запуск железнодорожного пассажирского сообщения между приграничными регионами двух стран. Он отметил, что решение о развитии такого транспортного сообщения было принято на уровне глав государств.

Премьер-министр уточнил, что на первом этапе речь идет о пригородных железнодорожных маршрутах по направлениям Смоленск – Орша и Смоленск – Витебск.

Путин подчеркнул важность взаимодействия регионов РФ и Белоруссии

Политика / Международные отношения

Мишустин также выразил надежду, что в начале октября в Минске пройдет вторая международная промышленная выставка «Иннопром», которая усилит объединенное развитие.

«БелТА» со ссылкой на пресс-службу национального аэропорта «Минск» сообщила, что «Аэрофлот» с 5 июля запустил прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Минском. Полеты будут выполняться три раза в неделю. В аэропорту подчеркнули, что новый рейс является «перспективно важным для укрепления деловых, промышленных и туристических связей, делая более доступными поездки между крупными экономическими центрами России и Беларуси». О планах запустить рейсы сообщал гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на Петербургском экономическом форуме.

Помимо Нижнего Новгорода «Аэрофлот» с 29 июня начал летать из Чебоксар в Минск два раза в неделю. Ранее авиакомпания шесть раз в сутки выполняла рейсы в столицу Белоруссии из Москвы.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте