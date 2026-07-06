Мишустин: Россия и Белоруссия создадут объединенную транспортную систему
Россия и Белоруссия продолжают работу по формированию объединенной транспортной системы Союзного государства. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным на полях международной промышленной выставки «Иннопром».
По словам главы российского правительства, одним из практических шагов в реализации этой инициативы стал запуск железнодорожного пассажирского сообщения между приграничными регионами двух стран. Он отметил, что решение о развитии такого транспортного сообщения было принято на уровне глав государств.
Премьер-министр уточнил, что на первом этапе речь идет о пригородных железнодорожных маршрутах по направлениям Смоленск – Орша и Смоленск – Витебск.
Мишустин также выразил надежду, что в начале октября в Минске пройдет вторая международная промышленная выставка «Иннопром», которая усилит объединенное развитие.
«БелТА» со ссылкой на пресс-службу национального аэропорта «Минск» сообщила, что «Аэрофлот» с 5 июля запустил прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Минском. Полеты будут выполняться три раза в неделю. В аэропорту подчеркнули, что новый рейс является «перспективно важным для укрепления деловых, промышленных и туристических связей, делая более доступными поездки между крупными экономическими центрами России и Беларуси». О планах запустить рейсы сообщал гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на Петербургском экономическом форуме.
Помимо Нижнего Новгорода «Аэрофлот» с 29 июня начал летать из Чебоксар в Минск два раза в неделю. Ранее авиакомпания шесть раз в сутки выполняла рейсы в столицу Белоруссии из Москвы.