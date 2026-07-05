Прямой авиарейс связал Нижний Новгород и Минск

Помимо Нижнего Новгорода «Аэрофлот» с 29 июня начал летать из Чебоксар в Минск два раза в неделю. Ранее авиакомпания шесть раз в сутки выполняла рейсы в столицу Белоруссии из Москвы. В 2025 г. группа «Аэрофлот» перевезла рекордные 55,3 млн пассажиров, а в текущем году ожидает первых поставок новых отечественных самолетов МС-21.