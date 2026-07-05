Прямой авиарейс связал Нижний Новгород и Минск
«Аэрофлот» с 5 июля запустил прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Минском. Полеты будут выполняться три раза в неделю, пишет «БелТА» со ссылкой на пресс-службу национального аэропорта «Минск».
В аэропорту подчеркнули, что новый рейс является «перспективно важным для укрепления деловых, промышленных и туристических связей, делая более доступными поездки между крупными экономическими центрами России и Беларуси». О планах запустить рейсы сообщал гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на Петербургском экономическом форуме.
Рейсы из Нижнего Новгорода в Минск запланированы по вторникам, пятницам и воскресеньям. Перевозки выполняются на лайнерах Airbus A320 в эконом- и бизнес-классе.
Помимо Нижнего Новгорода «Аэрофлот» с 29 июня начал летать из Чебоксар в Минск два раза в неделю. Ранее авиакомпания шесть раз в сутки выполняла рейсы в столицу Белоруссии из Москвы. В 2025 г. группа «Аэрофлот» перевезла рекордные 55,3 млн пассажиров, а в текущем году ожидает первых поставок новых отечественных самолетов МС-21.