«Аэрофлот» планирует втрое больше перелетов через Геленджик и Краснодар
Генеральный директор АО «Аэрофлот – российские авиалинии» Сергей Александровский в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным доложил, что в 2026 г. авиакомпания планирует перевезти 1,5 млн человек через аэропорты Геленджика и Краснодара. Их диалог приводит Кремль.
По словам Александровского, в 2025 г. компания достигла исторически высоких значений в перевозке пассажиров (55,3 млн человек) и загрузке кресел (90,2%). По итогам года выручка составила около 900 млрд руб. – +5% год к году.
Парк воздушных судов, по словам главы «Аэрофлота», сейчас составляет 352 самолета, в том числе три борта, которые используются по программе «мокрого» лизинга. Исправность парка поддерживается на максимально высоких значениях, сопоставимых с 2019 г. Александровский также рассказал, что увеличивается количество рейсов в обход Москвы. Развивается красноярский хаб – из него выполняются рейсы по 34 направлениям.
Путин уточнил, растет ли зарплата у работников «Аэрофлота». Глава компании уверил, что средняя заработная плата увеличилась на 26,9% и достигла 270 000 руб.
Александровский также рассказал о перспективах развития. Основные приоритетные направления – это операционный рост и финансовая устойчивость, а также рост пассажирских перевозок за счет начала эксплуатации новых отечественных воздушных судов МС-21.
Группа «Аэрофлот» (включая авиакомпании «Россия» и «Победа») обеспечивала 51,5% перевозок на внутренних воздушных линиях России в 2025 г. Это новый максимум за всю постсоветскую историю компании, следует из презентации «Аэрофлота» к финансовой отчетности по МСФО и материалов прошлых лет.