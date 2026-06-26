Путин подчеркнул важность взаимодействия регионов РФ и Белоруссии
Президент России Владимир Путин назвал взаимодействие регионов России и Белоруссии одним из ключевых слагаемых стратегического партнерства и союзничества двух стран. Об этом российский лидер заявил в обращении к участникам пленарного заседания XIII Форума регионов Белоруссии и России.
«Одной из главных движущих сил партнерства России и Белоруссии, как и строительства Союзного государства, являются связи между регионами. Это и есть тот прочный фундамент, на котором поступательно развивается сотрудничество двух стран по самым разным направлениям – в политике и безопасности, социальной и гуманитарной сферах и, разумеется, в экономике», – сказал Путин.
Политик также заявил о планах проложить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва – Минск. Из 10 регионов РФ выполняются регулярные пассажирские авиарейсы в белорусские города. В апреле запустили электрички Смоленск – Витебск и Смоленск – Орша, напомнил Путин.
По его словам, форумы регионов регулярно собирают вместе представителей федеральных и местных властей, законодателей и бизнесменов, экспертов и общественных деятелей. В этом году в Минск прибыли более 600 делегатов из 73 субъектов России. В их числе – губернаторы, главы региональных законодательных собраний, депутаты, министры, руководители компаний. «Не менее авторитетен и состав участников с белорусской стороны», – отметил российский президент.
XIII Форум регионов России и Белоруссии проходит 25–26 июня.