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Главная / Политика /

Путин подчеркнул важность взаимодействия регионов РФ и Белоруссии

Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал взаимодействие регионов России и Белоруссии одним из ключевых слагаемых стратегического партнерства и союзничества двух стран. Об этом российский лидер заявил в обращении к участникам пленарного заседания XIII Форума регионов Белоруссии и России.

«Одной из главных движущих сил партнерства России и Белоруссии, как и строительства Союзного государства, являются связи между регионами. Это и есть тот прочный фундамент, на котором поступательно развивается сотрудничество двух стран по самым разным направлениям – в политике и безопасности, социальной и гуманитарной сферах и, разумеется, в экономике», – сказал Путин.

Политик также заявил о планах проложить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва – Минск. Из 10 регионов РФ выполняются регулярные пассажирские авиарейсы в белорусские города. В апреле запустили электрички Смоленск – Витебск и Смоленск – Орша, напомнил Путин.

По его словам, форумы регионов регулярно собирают вместе представителей федеральных и местных властей, законодателей и бизнесменов, экспертов и общественных деятелей. В этом году в Минск прибыли более 600 делегатов из 73 субъектов России. В их числе – губернаторы, главы региональных законодательных собраний, депутаты, министры, руководители компаний. «Не менее авторитетен и состав участников с белорусской стороны», – отметил российский президент.

XIII Форум регионов России и Белоруссии проходит 25–26 июня.

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