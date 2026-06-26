Путин подчеркнул важность взаимодействия регионов РФ и Белоруссии

«Одной из главных движущих сил партнерства России и Белоруссии, как и строительства Союзного государства, являются связи между регионами. Это и есть тот прочный фундамент, на котором поступательно развивается сотрудничество двух стран по самым разным направлениям – в политике и безопасности, социальной и гуманитарной сферах и, разумеется, в экономике», – сказал Путин.