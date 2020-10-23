Набиуллина оценила риски для финансовой стабильности из-за ослабления рубля
Банк России не видит в текущем ослаблении рубля рисков для финансовой стабильности страны, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«В валютной динамике мы не видим рисков для финансовой стабильности. Валютный курс складывается под влиянием рыночных факторов разных и отражает те события, которые происходят. Ликвидности на рынках достаточно. Объемы торгов тоже абсолютно нормальны, мы никаких не видим здесь существенных рисков», — сказала она.
Набиуллина отметила, что наблюдаемая в текущем году волатильность курса рубля сопоставима с той, что была в 2018 г. При этом сейчас наблюдается некоторое укрепление национальной валюты, подчеркнула председатель ЦБ.
Также глава регулятора отметила, что источником дополнительной волатильности на рынке могут выступать предстоящие выборы президента США. Однако это не является обязательным фактором, подчеркнула она.
В последние дни курс доллара укрепляется по отношению к евро и доллару. 21 октября стоимость первого опустилась ниже 91 руб., а второго — ниже 77 руб. По данным Мосбиржи на 16:14 сегодня, цена европейской валюты составляет 90,60 руб., американской — 76,46. До этого курс рубля, наоборот, падал. 20 октября цена евро превысила 92 руб., стоимость доллара приблизилась к 78 руб.