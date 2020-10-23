Набиуллина оценила риски для финансовой стабильности из-за ослабления рубля

«В валютной динамике мы не видим рисков для финансовой стабильности. Валютный курс складывается под влиянием рыночных факторов разных и отражает те события, которые происходят. Ликвидности на рынках достаточно. Объемы торгов тоже абсолютно нормальны, мы никаких не видим здесь существенных рисков», — сказала она.