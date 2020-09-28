Главный экономист «Альфа-банка» назвала условие роста курса евро до 100 рублей

Экономист отметила, что выборы президента США, которые должны состояться 3 ноября, являются основной причиной напряженности на валютном рынке. После этой даты можно ожидать укрепления отечественной валюты. «Я думаю, что после начала ноября, когда будет определенность уже по результатам, у нас будет окно для укрепления. Я на конец года не ждала бы продолжения ослабления, или даже что курс на текущих уровнях останется», — заявила Орлова.