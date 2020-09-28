Главный экономист «Альфа-банка» назвала условие роста курса евро до 100 рублей

Главный экономист «Альфа-банка» назвала условие роста курса евро до 100 рублейПо словам Орловой, это может произойти, если Байден станет следующим президентом США
Курс евро может достичь значения в 100 руб. в случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена, сообщила «Ведомостям» главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова. Если на пост главы государства будет переизбран республиканец Дональд Трамп, это «будет для рубля лучше», подчеркнула она.
Для того, чтобы единая европейская валюта подорожала до 100 руб., должно произойти дополнительное ослабление рубля, а евро должно сильно укрепиться, продолжила экономист. «В случае победы Байдена это возможно, потому что в сценарии победы Байдена отношения США и Европы, как ожидается, нормализуются», — сказала Орлова.
Экономист отметила, что выборы президента США, которые должны состояться 3 ноября, являются основной причиной напряженности на валютном рынке. После этой даты можно ожидать укрепления отечественной валюты. «Я думаю, что после начала ноября, когда будет определенность уже по результатам, у нас будет окно для укрепления. Я на конец года не ждала бы продолжения ослабления, или даже что курс на текущих уровнях останется», — заявила Орлова.
По словам эксперта, к концу текущего года можно ожидать, что стоимость доллара снизится до 70-75 руб. Такой прогноз обоснован в том числе «умеренно-оптимистичными» ожиданиями аналитиков, что цена на нефть будет двигаться в сторону $50 долларов за баррель. Сегодня цена фьючерса на нефть марки Brent находилась вблизи значения $42 за баррель, WTI — $40.
Ранее сегодня в ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с января 2016 г. преодолел значение в 92 руб. По данным на 19:52 мск, стоимость европейской валюты составила 92,31 руб. Курс доллара достиг 79,20 руб, превысив порог в 79 руб. впервые со 2 апреля этого года.
«На рынке стала образовываться такая премия за геополитические риски, она не фундаментальная, это как бы ощущения инвесторов, их ожидания. Эта премия сейчас увеличивается в преддверии американских выборов и на фоне новых негативных новостей», — добавила Оролова, пояснив, что негативную роль в этом плане играет нестабильность в регионе, обусловленная возобновлением активных боевых действий в Нагорном Карабахе и ситуацией в Белоруссии, а также угроза санкций из-за госпитализации Алексея Навального.